Livestream mit dem Plus-Team: Wir spielen Doom rum

Es ist schon fast zur Tradition geworden, dass wir euch die Livestreams mit dem Plus-Team immer kurz vor knapp ankündigen. Das soll aber nicht heißen, dass wir uns nicht darauf freuen.



Am 28. August von 19 bis 21 Uhr ist es deshalb wieder soweit: Die Plus-Redaktion stellt sich auf unserem Twitch-Channel Monsters and Explosions euren Fragen und versucht gleichzeitig, ein Spiel zu spielen.



Diesmal wagen sich die vier tapferen Redakteure in Doom (2016) auf den Mars, um dort ein ordentliches Gemetzel zu veranstalten. Denn das Worms-Massaker war ihnen noch nicht genug!



Doom (2016) ist übrigens auch unser aktuelles Gratis-Spiel für alle Plus-Mitglieder. So könnt ihr euch schon mal auf Doom Eternal einstimmen, das am 22. November erscheint.



Vier Spieler und ein Spiel mit Multiplayer - das schreit doch geradezu danach, dass wir uns gegenseitig verkloppen, oder? Nun, um einen gewissen Michael Graf zu zitieren:

"Schreib, dass wir uns am Multiplayer versuchen. Aber das geht wahrscheinlich eh wieder schief und dann spielt einer den Singleplayer und die anderen lachen ihn aus."

Wer kettensägt am schönsten? Wer wechselt auf die Seite der Dämonen? Wofür steht BFG? Einschalten lohnt sich also in jedem Fall!

Disclaimer: Der super lustige Wortwitz im Titel stammt von Holger. Alle Beschwerden bitte an ihn richten. Danke.

Wann? 28. August, 19 bis 21 Uhr

Wo? Live bei MAX auf Twitch

Was? Fragestunde mit dem Plus-Team

Wer kann zuschauen? Jeder, der Stream ist öffentlich

Falls ihr nicht live dabei sein könnt, gibt es die Aufzeichnung hinterher im Video-Archiv von MAX. Falls nicht wieder der Twitch-Butcher zuschlägt...