Mittlerweile arbeitet Blizzard an Diablo 4 - aber angefangen hat diese weltweit bekannte Serie mal ganz klein. Die Verkaufszahlen des allerersten Action-Rollenspiels um den Höllenfürsten überraschten seine Entwickler komplett: Im Interview mit GameStar sprechen die Diablo-Macher über ihre bescheidenen Erwartungen.

»Wir dachten, dass wir vielleicht die Kosten wieder reinholen und eine Fortsetzung machen können, wäre das nicht cool? Womöglich verkaufen wir eines Tages 100.000 Exemplare!«, erinnert sich David Brevik. Der Mitgründer von Blizzard North (damals noch unter dem Namen Condor) war leidlich erfolgreicher Geschäftsführer des Diablo-Studios. Sein Kollege Max Schaefer spricht von angepassten Verkaufserwartungen im Lauf der Zeit, man rechnete damit, »dass es vielleicht 400.000 Stück sein würden«.

Die ganze Geschichte: Making of Diablo

Exklusiv bei GameStar Plus gibt's den großen Hintergrund-Report zum wegweisenden Loot-Häcksler aus dem Hause Blizzard. Im ersten Teil blicken wir auf die Entstehungsgeschichte der Monsterhatz zurück. Deren Erfinder David Brevik plant nämlich ein rundenbasiertes Spiel - und muss vom Echtzeit-Ablauf erst überzeugt werden. Und selbst die legendäre Tristram-Gitarrenmusik ist ein Zufallsprodukt, das nur entsteht, weil der Komponist beharrlich nervt.



Im zweiten Teil berichten wir von der turbulenten Endphase: Geldsorgen, ausgeschlagene Millionenchancen und die fast verpasste Geburt einer Tochter. Außerdem versammeln wir David Brevik, Max und Erich Schaefer sowie Bill Roper zum Vierer-Interview und sprechen über alte Zeiten.



