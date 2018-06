Der britische Sender BBC kündigte im letzten Jahr völlig überraschend eine neue fünfte Staffel der beliebten Serie Luther an. Anfang des Jahres haben die Dreharbeiten für die vier einstündigen Folgen der neuen Staffel begonnen und bringen Idris Elba als scharfsinnigen DCI John Luther zurück.

Jetzt könnte die Serie früher als gedacht weiter gehen: Ein erster Mini-Teaser kündigt die neuen Folgen an. Zu sehen gibt es leider noch nicht mehr als einen stummen Idris Elba und auch fehlt noch ein konkretes Startdatum. Doch mit der Ankündigung auf einen baldigen TV-Start dürfen sich Fans der Serie wohl doch noch in diesem Jahr auf die neuen Folgen freuen.

Erneut zeigt sich Neil Cross als Schöpfer der Serie für die Drehbücher verantwortlich. Erste Story-Details sprechen von einem äußerst brutalen Serienkiller, der in London sein Unwesen treibt. DCI John Luther und seine neue Partnerin D.S. Catherine Halliday (gespielt von Wunmi Mosaku) nehmen die Ermittlungen auf.

In weiteren Rollen spielen erneut Dermot Crowley als DSU Martin Schenk, Michael Smiley als Benny Silver und Patrick Malahide als George Cornelius mit.

