Preisgekrönte Entwickler enthüllen ein Spiel, das niemals erscheinen wird

Magic School wäre ein kleiner Hogwarts-Simulator geworden.

Wir bekommen am Tag unzählige Pressemitteilungen zu großen und kleinen Spielen, zu Erstlingsprojekten, Fortsetzungen, Mobile-Ablegern, Service-Updates und, und, und. Aber was wir wirklich noch nie bekommen haben: Eine Ankündigungsmail zu einem Spiel ..., das niemals erscheinen wird. Bis heute!

Denn heute trudelte in unserer Postfach eine Mail von Dinosaur Polo Club. Der Name mag euch nichts sagen, aber das Indie-Studio Dinosaur Polo Club entwickelt fantastische Spiele, namentlich Mini Motorways und Mini Metro, die beide zahlreiche Nominierungen und Preise eingeheimst haben, auf Steam bei 96 Prozent positiven Reviews stehen und mit Metascores von 87 selbst großen Publishern die Nase lang machen können.

Mini Motorways und Mini Metro sind minimalistische Simulationen, in denen ihr U-Bahn-Pläne beziehungsweise Straßenkarten erstellt - klingt trocken, spielt sich aber großartig. Nur wollten auch die Devs von Dinosaur Polo Club mal was anderes als minimalistische Simulationen austüfteln. Das neue Projekt trug den Namen Magic School, stand aber letztlich unter keinem guten Stern.

Was ist Magic School?

Dinosaur Polo Club hat uns geschrieben, weil sie all die kreative Arbeit, die in Magic School, nicht einfach unerwähnt versumpfen lassen wollen. An so vielen Spielen wird weltweit gearbeitet, die letztlich nie ein Spieler zu Gesicht bekommen, weil sie vorher eingestampft werden. Zumindest für Magic School soll es deshalb eine Art Prä-Post-Mortem geben ... oder Prä-Vivem? Wie auch immer, Schullatein und so.

Hier seht ihr ein paar Bilder vom Projekt:

Wirklich ins Detail gehen die Devs nicht, was für eine Art Spiel Magic School geworden wäre, aber nun: Der Name verrät ja schon ein wenig die Richtung. Ihr hättet in irgendeiner Form eine Zauberschule der Marke Hogwarts verwaltet, Personal rekrutiert und euch allmählich vergrößert. Hier im Gameplay-Clip sieht man das ein wenig in Aktion:

1:12 Magic School: Kleiner Gameplay-Clip zu einem Steam-Spiel, das nie erscheinen wird

An Magic School arbeitete ein passioniertes kleines Team. Während der Entwicklung sprengten die Ideen aber schnell den ursprünglich gesteckten Rahmen - es hätte mehr Personal und Ressourcen gebraucht, als das Studio sich leisten kann.

Amie Wolken, CEO von Dinosaur Polo Club, lässt die Entwicklung und Einstellung des Spiels in der Pressemitteilung Revue passieren:

Im letzten Schritt haben wir einfach keinen Weg mehr nach vorne für Magic School gesehen. Trotzdem wollten wir die tolle Arbeit des Teams während der Prototyp-Phase mit euch teilen. So viel herausragende Entwicklungsarbeit sieht nie das Licht des Tages, weil Studios sich oft eher zurückhalten, über 'gescheiterte' Projekte zu sprechen. Deshalb entscheiden wir uns bewusst, diese Arbeit hier zu zelebrieren.

Falls ihr euch für das Thema interessiert: Bitmapbooks hat schon vor einer ganzen Weile einen fantastischen Bildband namens Games that weren't herausgebracht, der sich ganz um eingestellte Spiele dreht. Der Preis fällt mit 37 Euro ein bisschen happiger aus, aber dafür steckt auch echt viel drin.