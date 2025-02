Bei Magic: The Gathering bahnt sich gerade Großes an - Aus dem Kartenspiel wird ein ganzes Filmuniversum

Magic: The Gathering steckt voller bekannter Figuren wie Liliana Vess oder Ajani Goldmähne. Das neue Filmuniversum könnte sie zum Leben erwecken. Bildrechte: Wizards of the Coast.

Eines der erfolgreichsten Kartenspiele aller Zeiten soll bald eine epische Geschichte über zahlreiche Filme und Serien hinweg erzählen. Ein Fantasy-Abenteuer, in einem zusammenhängenden Cinematic Universe! Zumindest malen sich das die Vorsitzenden bei dem Verlag Wizards of the Coast und der Mutterfirma Hasbro aktuell so aus.

Dieser Plan wurde jetzt offiziell enthüllt und auch schon die ersten Hebel umgelegt. Zusammen mit Legendary Entertainment will Hasbro die zahlreichen Universen von Magic auf die großen und kleinen Leinwände dieser Welt bringen.

»Ein multimediales Universum«

Konkretes zu den geplanten Filmen und Serien ist bislang nicht bekannt. Bisher wurde dieses gewaltige Vorhaben erst mittels Pressemitteilung enthüllt. Hier werden verständlicherweise die üblichen Dinge gesagt, die aus PR-Sicht notwendig erscheinen. Unter anderem kommen in der Mitteilung Mary Parent von Legendary Entertainment und Zev Foreman von Hasbro zu Wort.

Mary Parent sagt zu der geplanten Zusammenarbeit mit Hasbro:

Wir freuen uns darauf, zusammen mit dem engagierten Hasbro-Team ein multimediales Universum zu erschaffen, das langjährige Fans begeistert und viele neue Anhänger gewinnt.

Zev Foreman fügt hinzu, dass man sich gut ergänzen würde und verweist auf das populäre Universum rund um Magic:

Magic: The Gathering hat Jahrzehnte des epischen Weltenaufbaus und kreativen Storytellings inspiriert. Es ist die perfekte Ergänzung zu Legendarys diversifizierten Ansatz für Top-IPs [...].

Den Startschuss für das neue Filmuniversum soll ein Spielfilm geben, über den ebenfalls bislang nichts bekannt ist. Es befindet sich derzeit außerdem eine animierte Netflix-Serie rund um MTG in Produktion. Allerdings klingt es in der Pressemitteilung, als würde diese Serie wiederum unabhängig von dem Filmuniversum entstehen.

2:56 Schon in vielen Trailer klingt an, was für epische Universen die Filme in Szene setzen könnten.

Was ist davon zu erwarten?

Noch sind die Informationen bezüglich involvierter Personen rar und damit eine Einschätzung schwer, wie gut ein solches Universum am Ende des Tages tatsächlich werden könnte. Hasbro versucht auf jeden Fall in den letzten Jahren verstärkt, in Medien abseits von Brett- und Kartenspielen Fuß zu fassen, und hat zumindest mit Dungeons & Dragons: Ehre unter Dieben einen Film abgeliefert, der sich sehen lassen kann. Weitere Filme zu Cluedo und Monopoly sind ebenfalls bereits geplant.

Doch ob Magic wirklich als Filmuniversum Fuß fassen kann? Bislang ist es niemandem gelungen, ähnliche Erfolge damit hinzulegen wie einst Marvel. Dabei gab es viele Versuche wie das Monster-Universum rund um King Kong und Godzilla, an dem ebenfalls Legendary Entertainment beteiligt war, so wie das Dark Universe, das sich um Horrorfiguren wie die Mumie oder Frankenstein drehen soll.

Magic könnte zumindest davon profitieren, dass das Kartenspiel bereits auf verschiedenen Universen fußt. Verbunden werden all diese von sogenannten Planeswalkern, die durch die Universen reisen können. Doch gerade eine Geschichte rund um Multiversen könnte viele Leute abschrecken, da auch Marvel in den letzten Jahren sein Multiversum vorangetrieben hat und damit spürbare weniger Erfolge feiert als noch davor.

Zwar hat Magic eine Spielerbasis, die in die Millionen geht, doch das garantiert keinen Erfolg in allen Gebieten. Das Action-MMO Magic: Legends ging 2021 in die Open Beta, wurde dann aber noch vor dem Full Release komplett eingestellt.

Auch die Netflix-Serie befindet sich schon lange in der Produktions-Hölle, zwischenzeitlich hieß es, sie wäre eingestellt worden. Bleibt nur abzuwarten, wie es mit diesem ambitionierten neuen Projekt weitergeht.