League of Legends bläst zum Großangriff auf Magic - The Gathering: Offizielles Sammelkartenspiel enthüllt

Zeit für ein Duell! Aber nicht mit Waffen, sondern bald mit Sammelkarten zu League of Legends.

Bald wird das Universum von League of Legends um ein gutes Stück größer. Die Rede ist aber nicht von einem neuen Spiel oder einer frischen Serie, sondern von einem Sammelkartenspiel. Der Platzhirsch Magic: The Gathering bekommt also bald ein echtes Schwergewicht als neue Konkurrenz.

Wirklich viel ist leider noch nicht zum Trading Card Game zu League of Legends bekannt. Wir fassen dennoch alle bereits gesammelten Infoschnipsel für euch zusammen und wagen zum Abschluss auch noch einen Blick über den Tellerrand, wie die weitere Zukunft des League-Verse aussieht.

Anfang 2025 geht's los - aber nicht in Deutschland

Riot Games hat noch keinen finalen Namen für das Sammelkartenspiel verraten. Vielleicht wissen sie selbst noch nicht so genau, wie sie ihr neuestes Produkt nennen. Fakt ist: Derzeit heißt das TCG einfach nur Project K .

Was genau Project K ist, wie es gespielt wird und wie es aussieht, zeigen euch Director Dave Guskin und Producer Chengran Chai in diesem Trailer:

4:19 League of Legends bekommt ein neues Trading Card Game und der Trailer stellt es euch vor

Autoplay

Der Haken an der Sache: Zwar scheint sich Projekt K durchaus schon in einem fortgeschrittenen Stadium zu befinden, wenn man sich mal das obige Video betrachtet. Trotzdem müssen deutsche Fans noch einiges an Geduld aufbringen.

Denn zum offiziellen Start Anfang 2025 wird sich Riot Games vorerst auf den chinesischen Markt konzentrieren. Project K wird dort gemeinsam mit einem Publishing Partner vertrieben. Man suche auch bereits nach Kooperationen für die USA und andere Länder.

League of Legends wird immer größer

Das LoL-Universum macht mit Project K einen weiteren Schritt hin zum multimedialen Koloss. Abseits des nach wie vor populären Videospiels gibt es bereits seit einiger Zeit eine Vielzahl an weiteren Spieleablegern, Serien und Merchandise-Produkten. Es sind sogar schon so viele, dass es sogar für einen eigenen Wikipedia-Eintrag reicht.

Erst kürzlich sorgte die zweite Staffel der Netflix-Serie Arcane wieder für viele Emotionen und vor allem Begeisterung bei Fans - auch bei euch in der Community. Vor einigen Jahren konnte auch das rundenbasierte Rollenspiel Ruined King: A League of Legends Story überzeugen. Und in Zukunft soll LoL sogar ein eigenes MMORPG bekommen.

Interessanterweise hat League of Legends bereits ein Sammelkartenspiel. Das heißt Legends of Luneterra, ist aber ausschließlich in digitaler Form erhältlich. Das neu angekündigte Project K kann sich also dennoch den Titel des ersten echten Trading Card Games auf die Fahne schreiben.

Habt ihr Interesse an dem Sammelkartenspiel oder bleibt ihr lieber beim altbewährten Magic: The Gathering? Schreibt's uns gerne in die Kommentare, wir sind gespannt!