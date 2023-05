Marathon: Halo-Entwickler bringen ihren allerersten Shooter von 1994 zurück - als Tarkov-Rivalen

In Marathon spielen wir sogenannte "Runner" - kybernetisch verbesserte Söldner.

Erinnert ihr euch noch an Marathon? Der erste Shooter, an dem Bungie jemals arbeitete, erschien 1994 und legte den Grundstein für eine ganze Trilogie. Jetzt - knapp 30 Jahre später - bringt das Studio hinter Halo und Destiny die Marke zurück.

Mit Marathon stürzt sich Bungie ins Extraction-Shooter-Genre, in dem sich bereits Spiele wie Escape from Tarkov, Hunt: Showdown und der DMZ-Modus von Call of Duty: Warzone 2 tummeln. Bisher gibt es kein Release-Termin und auch noch kein Gameplay, aber dafür einen stimmungsvollen Ankündigungs-Trailer und eine Handvoll Details.

Der erste Trailer zu Marathon

Bevor wir zu den harten Fakten kommt, werft am besten einfach mal selbst einen Blick in den schicken Ankündigungs-Trailer, der auf der Playstation Showcase im Mai 2023 enthüllt wurde:

1:37 Marathon: Bungie bringt ein Relikt der 90er als PvP-Extraction-Shooter zurück

Was ihr sonst zu Marathon wissen solltet

Die Story: In Marathon verschlägt es uns auf den weit entfernten Planeten Tau Ceti IV. Dort sind 30.000 Kolonisten spurlos verschwunden, während ein gigantisches Geisterschiff über der Welt hängt. Wir gehen mysteriösen Signalen auf den Grund, suchen nach mysteriösen Artefakten und bekommen es mit KIs zu tun, die zu lange allein gelassen wurden.

Das Gameplay: Im Gegensatz zum Original wird Marathon kein Singleplayer-Gameplay bieten, sondern sich voll und ganz auf PvP konzentrieren. Dabei stürzen sich Spieler wie für Extraction-Shooter üblich ins Geschehen, streiten um Loot und versuchen mit ihrer Beute das Spielfeld wieder zu verlassen und dabei nicht von anderen Spielern in die Zange genommen zu werden.

Außerdem sollen Spieler durch ihre Aktionen das komplette Spiel beeinflussen können - was genau dahintersteckt, ist allerdings noch nicht bekannt. Fest steht zumindest: Marathon setzt auf Crossplay und Cross-Save, dedizierte Server soll es ebenfalls geben.

Release und Plattformen: Wann Marathon rauskommt, ist aktuell nicht bekannt. Bungies Extraction-Shooter wird auf PC, Playstation 5 und Xbox Series X/S veröffentlicht.