In Mario Kart World nervt euch der Blaue Panzer? Es gibt 10 Arten, ihm auszuweichen

Da kommt es geflogen, das blaue Ungetüm. Aber mit unseren Tricks minimiert ihr den Schaden.

Das Leben straft mich gerade mit drei großen Plagen: der Steuererklärung, Gräserpollen und mit diesem vermaledeiten Blauen Panzer! Da will ich einfach nur die Grand-Prix-Cups von Mario Kart World in 150CC abschließen und natürlich fliegt in der letzten Runde des letzten Rennens so ein blaues Rotzgeschoss an, um meinen Mario fünf Meter vor der Zielgeraden aus der Spur zu scheppern. Sackzement.

Ja, auf dem Papier mag die Idee des Blauen Panzers edel sein, denn er verhindert, dass der Fahrer oder die Fahrerin auf Platz 1 ungefährdet davonzischen kann – aber er macht Mario Kart eben auch zum Roulette, ob ich meine eigene Bestzeit knacke oder eben nicht.

Also habe ich mich schlau gemacht, was ich gegen den Blauen Panzer unternehmen kann. Bisher kannte ich bloß den Konter mit der roten Tröte, doch es gibt tatsächlich zehn Möglichkeiten, dem blauen Geschoss zu entkommen. Gehen wir sie mal durch.

Zehn Konter gegen den Blauen Panzer

Erstmal credit where credit is due , wie der Spanier sagt. TikTok ist eine absolut ergiebige Quelle, wenn ihr Tipps für aktuelle Spiele sucht. Hier hat mir kingbaby2472 sehr geholfen, der sieben Wege in einem Reel zusammenfasst:

Link zum TikTok-Inhalt

Gehen wir die Wege mal durch:

Die gute, alte Tröte: Wenn ihr eine rote Tröte besitzt, dann könnt ihr die nicht nur verwenden, um Gegner im Umkreis kurzzeitig zu betäuben. Hebt sie euch auf und feuert sie genau in dem Moment ab, in dem der blaue Panzer über eurem Kopf schwebt und herabsausen will. Das negiert den Effekt zu 100 Prozent. Der Speed-Pilz: Ein Trick, den ich noch nicht kannte. Falls ihr einen regulären Speed-Pilz eingesackt habt, dann zündet ihn exakt im Augenblick des Einschlags. Euer Fahrer düst dann dem Explosionsradius davon. Rewind-Feature: Falls ihr solo im Offline-Modus spielt, dann bietet Mario Kart World ein Rewind-Feature wie in Forza. Das funktioniert aber ein bisschen anders als bei der Konkurrenz. Drückt ihr auf dem Digikreuz nach unten, dann spulen alle Fahrer ein Sekündchen zurück, der blaue Pilz schlägt aber trotzdem ein. Ihr entgeht also auch so dem Explosionsradius. Der goldene Pilz hat den gleichen Effekt wie der normale Speed-Pilz. Zündet ihn einfach im exakt richtigen Augenblick. Der Boo-Geist lässt euch nicht nur Items von Gegnern stibitzen, sondern macht euch auch für einen kurzen Moment unverwundbar. Genau den solltet ihr ausnutzen, um den Effekt des blauen Panzers zu negieren. In der Realität schwer umzusetzen: Wenn ihr euch einen Kugelwilli aufhebt, könnt ihr auch den zünden, um den blauen Panzer auszuhebeln. Das Gleiche gilt für den Unverwundbarkeitsstern. Und für den Vergrößerungspilz, mit dem euer Fahrer/eure Fahrerin riesig wird. Hängt euch Platz 2 im Nacken, dann könnt ihr theoretisch auch einfach kurz abbremsen und die Spitzenposition aufgeben, damit euer Kontrahent den blauen Panzer abbekommt. Das funktioniert natürlich nicht in der Zielgeraden. Der letzte Tipp ist eher eine Min-Max-Spielerei, aber wenn ihr bei Einschlag des Blauen Panzers von der Strecke in den Abgrund springt, dann minimiert ihr euren Zeitverlust. Ein Treffer des Blauen Panzers kostet euch mehr Sekunden, als Lakitu benötigt, um euch zurück auf den Kurs zu transportieren.

So, das sind jetzt nur zehn Tipps, die ich auf die Schnelle für meinen Eigengebrauch aufgestöbert habe. Wie schaut's bei euch aus? Seid ihr zufrieden mit Mario Kart World? Hättet ihr euch gewünscht, sie würden den Blauen Panzer ganz rauswerfen? Habt ihr Tricks, die ich übersehe? Wie immer gilt: Teilt es in den Kommentaren, dann haben wir alle was davon. Oh, und lasst mich unbedingt wissen, wer euer Lieblingscharakter ist. Ich spiele ja strikt als Biene.