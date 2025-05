Marvel deutet einen geheimen Superhelden in Thunderbolts an - und nein, es geht nicht um Sentry

Zu Mel (Geraldine Viswanathan) gibt es nicht viele Bilder. Vielleicht, weil sie wirklich ein Geheimnis hat? Bildquelle: Marvel Studios / Disney

Nach einem Kinobesuch kennen wir alle neuen Superhelden des aktuellen Marvel-Films Thunderbolts und sind bestens informiert. Oder? Na, so ganz stimmt das nicht. Jetzt beginnt nämlich offiziell die Zeit der Theorien, Enthüllungen und Geheimnisse.

Eine Heldin hat uns Marvel offenbar vorenthalten, und ein Produzent des Films teast die mögliche neue Figur bereits an.

Achtung, Achtung! Es folgen Spoiler zur Handlung von Thunderbolts.

Nicht nur eine Assistentin?

Bobs Geheimnis wird in Thunderbolts recht schnell enthüllt: Er ist nicht einfach nur Bob. Er hat mächtige Fähigkeiten und in ihm kämpfen seine zwei Super-Persönlichkeiten Sentry und Void wie ein tobender Sturm.

Doch Bob könnte nicht der einzige Charakter mit einem Twist sein. Auf dem roten Teppich gibt der ausführende Produzent Brian Chapek gegenüber IMDb preis, dass es in Thunderbolts womöglich noch einen weiteren verborgenen Superhelden gibt.

Auf die Frage, was er in der Filmdatenbank als wissenswertes Detail angeben würde, hat Chapek eine kryptische Antwort:

Es gibt eine Figur, bei der die Fans versuchen herauszufinden, ob sie [die Superheldin Songbird] ist oder nicht - ich würde sagen, das Symbol, das sie trägt, könnte oder könnte nicht auf die weitere Identität dieser Figur hinweisen. Möglicherweise. Das ist es, was ich sagen würde.

Welches Symbol? Wer in Thunderbolts genau aufgepasst hat, der wird gesehen haben, dass die rechte Hand von Valentina Allegra de Fontaine (Julia Louis-Dreyfus) eine Halskette in Form eines Singvogels trägt. Fans spekulieren daher aktuell, dass Mel (Geraldine Viswanathan) in Wahrheit Songbird ist.

Ein weiterer Hinweis wäre ihr Name, denn Mel könnte eine Abkürzung für Melissa Joan Gold sein. So heißt die Superheldin in den Marvel Comics nämlich mit bürgerlichem Namen.

Wer ist Songbird in den Comics?

So sieht Songbird in den Comics aus. Bildquelle: Marvel Comics

Ursprünglich war Songbird als Screaming Mimi bekannt und feierte ihr Comic-Debüt in der 54. Ausgabe der Reihe Marvel Two-In-One im Mai 1979.

Später ist Songbird ein Original-Mitglied der ersten Thunderbolts. Sie glänzt vor allem durch ihre ausgeprägten Kampffertigkeiten und ihre verbesserten Stimmbänder, die es ihr ermöglichen, hohe Frequenzen zu erzeugen, die geistige Verwirrung stiften. Je nachdem, welchen Ton sie schreit, kann sie ihren Gegner ebenfalls emotional oder physiologisch kontrollieren und manipulieren.

In Thunderbolts ertönen öfter mal störende Soundsignale, die unsere Anti-Helden und vor allem Ghost (Hannah John-Kamen) in ihren Fähigkeiten einschränken. So etwas in der Art könnte Songbird also allein mit ihrer Stimme anstellen. Die Folgen sind nur vermutlich viel verheerender.

Ob sich Mel vielleicht bald als Songbird outet, bleibt abzuwarten. Die Thunderbolts oder sollten wir eher sagen New Avengers sind bereits für Doomsday bestätigt. Vielleicht taucht Mel dann ja auch wieder auf.

Oder ihr seid schon viel weiter und beschäftigt euch lieber ausgiebiger mit der Post-Credit-Szene. Auch dann werdet ihr oben fündig.