Einer der größten MCU-Filme 2025 könnte zum dritten Mal stark überarbeitet werden

In The Falcon and the Winter Soldier ergatterte Sam Wilson (Anthony Mackie) den Schild seines ehemals besten Freundes Steve Rogers. Jetzt muss er in seine Rolle als erster (aber jetzt eigentlich nicht mehr erster) Avenger hineinwachsen und sich kommenden Gefahren stellen.

Das scheint offenbar gar nicht so leicht zu sein. Der etablierte Branchen-Insider Daniel Richtman berichtet nämlich jetzt, dass Captain America: Brave New World auch im dritten Test-Screening negativ bei den Zuschauern angekommen sein soll.

Der dritte Anlauf und weitere Dreharbeiten

Schon zwei Mal zuvor konnte Brave New World - damals noch bekannt unter dem Titel New World Order - das Testpublikum nicht zufriedenstellen. Richtman vermutet, dass aktuell daher noch größere Überarbeitungen anstehen sollen. Schauspieler Anthony Mackie wurde erst kürzlich bei einem Nachdreh in Los Angeles gesichtet.

Erneute Dreharbeiten sind bei Filmen absolut üblich und geben uns eigentlich noch keinen Grund zur Panik - wäre da nicht das Erscheinungsdatum.

Viele Fans machen sich nämlich zurecht in den Kommentaren Sorgen. Denn der Release am 12. Februar 2025 rückt stetig näher. Einige vermuten jedoch, dass es sich hierbei nur um den Dreh für eine Post-Credit-Scene handelt und es sich nicht um weitere Nachdrehs kompletter Szenen handelt.

Könnte Captain America: Brave New World verschoben werden?

Machen wir es kurz: Dass Marvel den Film so kurz vor Release auf einen späteren Termin verlegt, ist eher unwahrscheinlich. Drei Monate vor Kinostart läuft bereits das Marketing an und auch die Lichtspielhäuser planen fest mit dem Streifen.

Vielmehr könnte das neue Projekt im Schnitt noch einmal grundlegend überarbeitet werden. Manche Szenen werden gestrichen und dafür kommen andere aus der Versenkung wieder hinzu. Die Wirkung einer solchen Überarbeitung ist nicht zu unterschätzen.

Wie Film-Experten unter euch wissen, ist der Schnitt einer der wichtigsten Aspekte bei der Produktion. Durch ihn kann sich sogar der Schwerpunkt der gesamten Story verändern.

Ein prominentes Beispiel hierfür ist Star Wars: Episode 4 - Eine neue Hoffnung. Das erneute Editing kurz vor dem Kinostart gab dem Werk eine neue Richtung und rettete somit vermutlich nicht nur den ersten Film, sondern auch das gesamte Franchise (via El País).

Worum geht es in Captain America: Brave New World?

Der Film spielt nach den Ereignissen von The Falcon and the Winter Soldier. Sam Wilson (Anthony Mackie) ist der neue Captain America und tritt das Erbe des ersten Avengers an. Eine große Gefahr bahnt sich auch direkt in Form des Präsidenten der Vereinigten Staaten an, denn Thaddeus Ross (Harrison Ford) hat ein dunkles Geheimnis - oder sollten wir besser sagen: ein rotes?

Der Film erscheint am 12. Februar 2025 hierzulande in den Kinos.

Neben Anthony Mackie und Harrison Ford besteht der Cast unter anderem aus:

Danny Ramirez als Joaquin Torres/Falcon

Tim Blake Nelson als Samuel Sterns/The Leader

Giancarlo Esposito als Sidewinder

Liv Tyler als Betty Ross

Shira Haas als Sabra

Carl Lumbly als Isaiah Bradley

Bucky lässt Sam jetzt zwar sein eigenes Ding machen, kommt aber ebenfalls am 2. Mai 2025 mit dem Film Thunderbolts zurück. Dort schließt er sich mit anderen rehabilitierten Anti-Helden wie zum Beispiel Yelena Belova (Florence Pugh) oder Red Guardian (David Harbour) zusammen.

Falls ihr noch mehr über die kommenden Marvel-Projekte für das Jahr 2025 wissen möchtet, findet ihr im obigen Kasten einen passenden Artikel. In dem haben wir euch die Release-Termine in einer Übersicht zusammengestellt.