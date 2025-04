Marvel-Schurke The Leader hätte in Captain America: Brave New World eigentlich ganz anders aussehen sollen. Bild: Marvel/Disney

Sein Film-Debut hatte der Marvel-Schurke The Leader (alias Samuel Sterns) bereits 2008 in The Incredible Hulk. 2025 kehrt der Wissenschaftler für Captain America: Brave New World zurück. Über zwei Monate nach Kinostart wissen wir jetzt: The Leader hätte eigentlich ganz anders aussehen sollen – und Schauspieler Tim Blake Nelson musste wegen kurzfristigen Änderungen den Film fast zweimal drehen.

1:30 Captain America: Im neuen Trailer zu Brave New World legt sich Sam Wilson mit dem US-Präsidenten an

Autoplay

Näher an der Comic-Vorlage

Zum ersten Mal erschien The Leader als Schurke im Comic Tales of Astonish #62, der im Dezember 1964 veröffentlicht wurde. Erschaffen wurde der Bösewicht von Stan Lee und Zeichner Steve Ditko und gilt seither als einer der Erzfeinde des Hulk.

Auf Instagram teilt jetzt das Makeup- und Special-Effects-Unternehmen bluewhalemakeup, dass sie ursprünglich am Marvel-Film beteiligt waren und das Design für The Leader umgesetzt hatten:

Ursprünglich waren wir damit beauftragt, die Maske für The Leader für den unvergleichlichen Tim Blake Nelson in Captain America: Brave New World aufzutragen. Wie so oft in der Film-Branche entwickelte sich die Geschichte weiter und die kreative Richtung veränderte sich während des Nachdrehs. Unsere Version wurde schließlich nicht im finalen Schnitt verwendet. Wir haben uns von den Original-Comics inspirieren lassen und einen Look entwickelt, der sowohl bodenständig als auch ikonisch ist – originalgetreu und gleichzeitig von einem verfeinerten, natürlichen Realismus. [...]

Weitere Schritte des Design-Prozesses teilen die Make-Up-Artists in einem zusätzlichen Post. Dort ist zu sehen, wie der Schurke zunächst als Tonfigur zum Leben erwachte. Die Dienstleister betonen, wie wichtig es ihnen war, nah an der Comic-Vorlage zu bleiben.

»Ich habe es zweimal aufgenommen«

Im Interview mit The Hollywood Reporter erzählte Schauspieler Tim Blake Nelson bereits im September 2024, dass es für seine Szenen aus Captain America: Brave New World einen Nachdreh gab:

Ich habe es zweimal aufgenommen. Ursprünglich vor einem Jahr [2023, Anm. d. Red.] und dann sind wir zurückgekehrt und haben Anfang des Sommers [2024] einiges nochmal neu gemacht.

So sieht The Leader übrigens in den Marvel-Comics aus. Bildquelle: Marvel Comics/Disney

Grund für die Überarbeitung des Looks und den Nachdreh war eine Umstellung des Grund-Tenors: Während der Produktion hat sich Captain America: Brave New World von einer übedrehten, comichaften Marvel-Adaption zu einem recht bodenständigen Marvel-Film entwickelt. Der überproportional riesige Schädel des Leaders habe damit nicht mehr in den sonst so geerdeten Film gepasst. Marvel entschied sich für eine Darstellung, die dem Leader einen fast schon untoten Look verleiht.

Das Aussehen des Bösewichts war aber nicht die einzige Änderung am Film. Im oben verlinkten Artikel verraten wir beispielsweise, welche Schurkin in letzter Minute gänzlich gestrichen wurde.