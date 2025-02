Captain America 4 hat in letzter Sekunde eine Schurkin gekickt - ihren Look kennen wir nur dank McDonalds

Für Rosa Salazar (Alita: Battle Angel, Maze Runner) war in Captain America: Brave New World offenbar kein Platz mehr. Bildquelle: Disney/Marvel Studios

Eigentlich sollte die Alita-Darstellerin Rosa Salazar in Captain America: Brave New World als Marvel-Schurkin Diamondback auftreten. Im finalen Film fehlt von ihr allerdings jede Spur.

Warum sie aus dem fertigen Marvel-Film gestrichen wurde? Dazu gibt es keine offizielle Ansage. Da Captain America 4 eine recht hektische Produktionsgeschichte mit gleich mehrmaligen exzessiven Nachdrehs hinter sich hat, war für Rosa Salazar in der finalen Kinofassung wohl schlichtweg kein Platz mehr.

So sollte Rosa Salazar in Captain America 4 aussehen

Wie Diamondback in Brave New World ausgesehen hatte, wissen wir nun nur dank eines kleinen Spoilers, der ausgerechnet durch McDonalds erfolgte: Im April 2024 kündigte die Fast-Food-Kette eine Spielzeugreihe zu Cap 4 an, die die Helden und Schurken des Marvel-Films umfasst.

Und dabei ist eben auch die von Rosa Salazar dargestellte Schurkin Diamondback zu sehen, worauf Fans auf Reddit gerade erst wieder aufmerksam wurden:

Noch mehr Schauspieler wurden aus Cap 4 geschmissen

Übrigens ist Rosa Salazar nicht die einzige Darstellerin, die aus Captain America 4 gestrichen wurde. So sorgte vor Kinostart noch die Nachricht für Aufsehen, dass der bekannte Wrestler Seth Rollins nun doch nicht in Brave New World auftritt - trotz bereits abgedrehter Szenen.

Demnach lässt sich darüber spekulieren, dass die Seth Rollins als King Cobra und Rosa Salazar als Diamondback von Giancarlo Esposito als Sidewinder und Jóhannes Haukur Jóhannesson als Copperhead ersetzt wurden - allesamt Mitglieder der sogenannten Serpent Society.

2:38 Captain Americas Schild ist der große Star im Trailer zu Brave New World

Berichten zufolge sollten die Schurken mit richtigen Superkräften daherkommen und weniger auf rohe Waffengewalt setzen. Im Zuge der umfangreichen Überarbeitungen von Captain America 4 hat man sich von dieser Idee aber offenbar verabschiedet. Es scheint so, als wollte Marvel mehr auf bodenständigen Thriller und weniger Superhelden-Spektakel setzen.

Wie umfangreich die Nachdrehs von Brave New World tatsächlich waren, ließ auch Tim Blake Nelson im Gespräch mit TheHollywoodReporter durchblicken. Der Darsteller von Samuel Sterns alias The Leader verriet vor einigen Monaten, dass er für all seine Szenen ein zweites Mal vor der Kamera stehen musste.

Gerüchten zufolge (via ScreenRant) ist der Schere dann auch der Charakter Amadeus Cho zum Opfer gefallen, der in den Marvel-Comics eine Weile als Nachfolger von Bruce Banner und dem Hulk auftrat. Cho sollte in Captain America 4 wohl von Logan Kim (The Walking Dead: Dead City, Ghostbusters) gespielt werden.

Captain America: Brave New World mit Anthony Mackie in der Hauptrolle läuft seit dem 13. Februar 2025 in den deutschen Kinos. Die Kritiken der Presse fallen recht negativ aus, während es seitens der Zuschauer viel Liebe hagelt. Das Startwochenende fiel ebenfalls ziemlich erfolgreich aus. Allerdings bleibt spannend, wie viel Geld der Film langfristig einspielt, um seine Produktionskosten wieder einzuspielen.