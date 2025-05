»Verdammt furchteinflößend« - Der Oberschurke des nächsten Marvel-Films hat jetzt endlich ein Gesicht und Fans lieben es

Galactus hat Hunger und möchte sich in Fantastic Four: First Steps eine neue Welt einverleiben. Bildquelle: Marvel Studios / Disney

Mit dunkler Stimme hört man ihn sagen »Als kleinen Snack hätte ich gerne einmal die Erde der Fantastic Four.« Zwar wird sich der Planetenfresser Galactus in First Steps sehr wahrscheinlich nicht so ausdrücken, aber die Intention ist da. Denn ganze Welten zu verschlingen, ist sein täglich Brot.

Jetzt gibt es ein erstes richtiges Bild des neuen Marvel-Schurken und das lässt Fans vor Angst zittern. Kein Wunder: So nah habt ihr das gigantische, kosmische Wesen noch nie gesehen.

2:44 The Fantastic Four: Marvel zeigt neuen Trailer zum Film, von dem ungeheuer viel abhängt

Fast wie in den Comics

Ein neues Poster zum kommenden Marvel-Film Fantastic Four: First Steps zeigt im Vordergrund unsere Helden Mr. Fantastic (Pedro Pascal), Invisible Woman (Vanessa Kirby), Human Torch (Joseph Quinn) und The Thing (Ebon Moss-Bachrach).

Aber… Oh, Gott! Was ragt denn da so riesig über die Vier hinweg? Ja, das ist Galactus (Ralph Ineson). Der gewaltige Planetenfresser. Hier könnt ihr euch das Foto einmal anschauen:

Falls ihr nicht mehr genau wisst, wer Galactus ist: In den Comics wurde Galan auf dem Planeten Taa geboren. Er überlebte als einziger den Urknall und zieht seither als kosmische Entität namens »Galactus« durch die Galaxis und verspeist Welten.

Seiner Comicform sieht der Weltenzerstörer hier übrigens sehr ähnlich. Nur an der Farbe wurde bei der Live-Action-Version etwas gespart und der Bösewicht wirkt etwas blasser. Hier habt ihr einmal einen direkten Vergleich:

Wenn ihr euch gerade fragt, wofür die Worte »Snapple« auf dem Plakat stehen: Snapple ist eine Marke für Tee- und Softgetränke, die gerade eine Kooperation mit Marvel hat. Demnach gibt es in den USA derzeit Saftflaschen, die jeweils ein Mitglied der neuen Heldengruppe aufgedruckt haben.

Was sagen die Fans zum Look von Galactus?

Auf Reddit wird das Aussehen des Bösewichts bereits heiß diskutiert. Denn immerhin ist Galactus keine Wolke mehr, wie es noch im alten Film Fantastic Four: Rise of the Silver Surfer (2007) der Fall war.

Fans sind von der Enthüllung mehr als begeistert. Einzig und allein sein blasses Erscheinungsbild sorgt für Kritik. Hier sind Beispiele:

»Dieser Galactus wird eine dröhnende Stimme haben und sehr furchterregend sein. Ralph [Ineson] ist der richtige Mann für diese Aufgabe. Er wird es schaffen.« - User pistolpete2185

»Mir gefällt, dass sein Gesicht alt und verwittert aussieht.« - User Rick_Napalm

»Mir gefällt nicht, wie entsättigt die Farben sind, aber sonst ist es perfekt.« - User PoloBar11

»Das sieht so fantastisch aus, 4/4.« - User Themanaaah

»Das sieht viel besser aus als die Wolke, die wir vor 20 Jahren hatten. Ich kann nicht glauben, dass die Leute die [alte] Version dieser vorziehen.« - User VeganInTheWild

In seiner ganzen Pracht können wir Galactus dann ab dem 24. Juli 2025 bestaunen. Dann startet Fantastic Four: First Steps hierzulande in den Kinos. Das neue Heldenteam wird ebenfalls in Avengers: Doomsday auftreten und dank Thunderbolts wissen wir vermutlich sogar, wie sie in der »heiligen« Zeitlinie des MCUs landen. Mehr dazu findet ihr im oben verlinkten Artikel.