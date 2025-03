Fantastic Four: Ein kleines Detail im Trailer könnte verraten, wie die Helden in Avengers: Doomsday landen

Ihre Fähigkeiten erhalten die Fantastic Four übrigens durch kosmische Strahlung, die ihre Moleküle verändert. Bildquelle: Marvel / Disney

Bereits seit einigen Monaten ist klar, dass die Fantastic Four in den kommenden Avengers-Filmen Doomsday und Secret Wars mitmischen werden. Einzig und allein die Frage, wie sie dort auftauchen, gilt es zu beantworten. Der erste Trailer des Blockbusters könnte bereits die Antwort liefern.

Ein Wurmloch ist die Lösung?

Kurz zum Verständnis: In der Neuauflage Fantastic Four: First Steps müssen die Superhelden Mister Fantastic (Pedro Pascal), Invisible Woman (Vanessa Kirby), Human Torch (Joseph Quinn) und The Thing (Ebon Moss-Bachrach) die retro-futuristische Welt der 1960er Jahre vor dem Planetenfresser Galactus (Ralph Ineson) und seinem Champion Silver Surfer (Julia Garner) retten.

1:37 The Fantastic Four - Der erste Trailer zu Marvels wichtigstem Kinofilm 2025 ist da

Der kommende Marvel-Film spielt demnach nicht in der sogenannten »Heiligen Zeitlinie.« Also die Kernzeit-Linie von Erde-616, wo die Avengers in Endgame die Welt vor Thanos gerettet haben.

Aber wie gelangen die Fantastic Four letztendlich in ein anderes Universum? Im Trailer versteckt sich womöglich ein erster Hinweis, denn Reed Richards alias Mister Fantastic (Pedro Pascal) scheint unter anderem Wurmlöcher zu studieren.

Im Hintergrund des Videos (bei Sekunde 0:39) ist eine wissenschaftliche Zeichnung zu sehen, die verdächtig an eine sogenannte Einstein-Rosen-Brücke oder auch Wurmloch erinnert. Daneben stehen die Worte »anderes Universum«. Hier könnt ihr euch die Tafel mit den wissenschaftlichen Formeln näher anschauen:

Die Szene findet ihr im Trailer bei Sekunde 0:39. Bildquelle: Marvel / Disney

Mögliche Theorien zum Paralleluniversum

Das deutet darauf hin, dass Richards versucht, eine Methode zu finden, mit der man in andere Parallelwelten reisen kann. Aber warum?

Die Fantastic Four könnten den finalen Kampf gegen Galactus verlieren und ihre Welt wird vom Planetenfresser verschlungen. Demnach müssten die Helden in ein anderes Universum flüchten (via The Direct). Eine zweite Möglichkeit wäre, dass Franklin Richards (Sohn von Mister Fantastic und Invisible Woman) seine Fähigkeiten nutzt, um seine Familie zu retten und sie demnach in das MCU katapultiert.

Ob eine von den Theorien stimmt oder es letztendlich eine andere Erklärung gibt, erfahren wir wohl erst am 24. Juli 2025. Dann erscheint Fantastic Four: First Steps hierzulande in den Kinos.

