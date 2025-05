Thunderbolts: Was die Post-Credit-Szene uns schon jetzt über Avengers 5 und Fantastic Four verrät

Die Rückkehr der Thun... äh, New Avengers ist für Doomsday bereits bestätigt. Bildquelle: Marvel / Disney

Mit Thunderbolts erschien am 1. Mai 2025 ein neuer Marvel-Film und ihr wisst genau, was das heißt: Eine neue Post-Credit-Szene.

Im neuen Blockbuster gibt es aber sogar gleich zwei davon. Während die erste eher ein kleines Häppchen zum Schmunzeln ist, enthält die andere bereits einige Hinweise auf kommende Filme - konkret Fantastic Four: First Steps und Avengers: Doomsday.

Oder sollten wir eher sagen: Spoiler?

An dieser Stelle natürlich die obligatorische Spoiler-Warnung! Also: Achtung!

Was zeigen die Post-Credit-Szenen von Thunderbolts?

Szene 1: Red Guardian (David Harbour) ist wohl das euphorischste Team-Mitglied der neuen Truppe und versucht im Supermarkt einer Frau eine Packung Cornflakes anzudrehen.

Das ist aber nicht alles: Auf der Box sind die Gesichter der New Avengers (ehemalig: Thunderbolts) abgebildet und der Limousinen-Fahrer versucht sie auch noch davon zu überzeugen, dass er der Typ auf der Schachtel ist. Die Frau rennt verstört weg und entsorgt den Karton im nächstgelegenen Regal.

Kleiner Fun-Fact am Rande: Die amerikanische Cornflakes-Brand Wheaties hat tatsächlich eine Kooperation mit Marvel und die Frühstückscerealien gibt es ab dem 30. April 2025 wirklich zu kaufen. Also ist der Clip sogar indirekt Werbung. Schlau, Marvel! Gut möglich, dass die 1000 Packungen aber schon längst vergriffen sind. Falls nicht, viel Glück!

Szene 2: Die New Avengers Yelena Belova (Florence Pugh), Bucky Barnes (Sebastian Stan), John Walker (Wyatt Russell), Ghost (Hannah John-Kamen), Red Guardian (David Harbour) und Bob (Lewis Pullman) befinden sich in einem Raum, der verdächtig nach Hauptquartier aussieht.

Es ist die Rede von einem Streit mit Sam Wilson alias Captain America (Anthony Mackie), der seinerseits ebenfalls ein neues Superhelden-Team bildet. Da gibt es natürlich Probleme, denn die ehemaligen Thunderbolts haben keine Rechte an dem Namen »Avengers« und ja, es droht ihnen eine Copyright-Klage.

Plötzlich erscheint ein fremdartiges Raumschiff, auf dem das Logo der Fantastic Four abgebildet ist. Das steuert scheinbar direkt auf Erde-616 zu. Davor spricht Yelena noch kurz von einer Art »Weltraumschlacht«, die derzeit das Universum gefährdet.

2:00 Im finalen Trailer zu Thunderbolts drückt Marvel mächtig auf die Tränendrüse

Autoplay

Was bedeutet das für die MCU-Zukunft und Avengers 5?

Erst einmal: Es scheint Ärger an der Superhelden-Front zu geben. Demnach kämpfen die Helden in Avengers: Doomsday anscheinend nicht nur gegen Dr. Doom (Robert Downey Jr.), sondern streiten auch miteinander.

Denn auf die Frage hin, wie das Gespräch zwischen Bucky und Sam wegen der Avengers-Namen-Sache lief, murmelt der Winter Soldier nur etwas wie: »Nicht so gut.«

Das Wort »Weltraumschlacht« und das Erscheinen der Fantastic Four bieten aber noch mehr Spielraum für Theorien. Denn wir wissen, dass in First Steps der Planetenfresser Galactus sein Unwesen treibt.

Was wäre also, wenn Reed Richards (Pedro Pascal) und seine Crew ihre Welt im eigenen Film nicht retten können und durch ein Wurmloch in eine andere Parallelwelt reisen? Zufälligerweise erforscht Richards genau dieses Feld.

Oder es handelt sich gar nicht um die originalen Fantastic Four, sondern um weitere alternative Versionen der Helden. Oder ihr Planet wurde nicht zerstört und sie eilen nur zu Hilfe. Oder, oder, oder. So viele Möglichkeiten und zu wenig Informationen.

Dank der Post-Credit-Szene von Captain America: Brave New World wissen wir aber schon, dass es zu einem Kampf zwischen verschiedenen Welten kommen wird. Demnach werden wohl viele Universen aufeinandertreffen, die allesamt ihre Welt vor Victor von Doom (Robert Downey Jr.) retten wollen.

Unser GameStar-Redakteur und Marvel-Experte Sören durfte sich Thunderbolts schon vorab anschauen und er findet: Der Blockbuster wird (nach dem ersten Akt) mit jeder Minute besser. Mehr dazu erfahrt ihr in der oben verlinkten, spoilerfreien Filmkritik.

Falls ihr euch vor dem Kinobesuch erst einmal einen Überblick verschaffen wollt, wer die Thunderbolts überhaupt sind, werdet ihr in der obigen Box ebenfalls fündig.