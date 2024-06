Wird Mad Max nach Furiosa fortgesetzt? Tom Hardy gibt jetzt ein ernüchterndes Update

Laut Tom Hardy sollten wir aktuell nicht auf Mad Max: The Wasteland hoffen. Bildquelle: Warner Bros.

Für einen neuen Mad-Max-Film nach Furiosa stehen die Chancen offenbar schlecht. Denn zumindest Tom Hardy, der in Fury Road von 2015 als einsamer Straßenkrieger auftrat, glaubt nicht daran.

Im Interview mit Forbes äußert sich der 46-jährige Schauspieler dazu, ob er für das von George Miller geplante Prequel The Wasteland zurückzukehren plant. Darauf antwortet Hardy unmissverständlich: Ich glaube nicht, dass das passiert.

Kommt wegen Furiosa kein neuer Mad Max?

Wirklich überraschend kommt diese Nachricht allerdings nicht. Miller selbst verriet bereits in einem Interview (via THR), dass The Wasteland davon abhängig ist, wie gut Furiosa an den Kinokassen abschneidet.

Der Film mit Anya Taylor-Joy in der Hauptrolle konnte weltweit bei einem Budget von 168 Millionen US-Dollar nur 160 Millionen einspielen und dürfte damit als Flop gelten. Und das, obwohl der Film große Begeisterung bei Kritikern auslöste und zum Beispiel bei Rotten Tomatoes auf einen Durchschnittswert von stolzen 90 Prozent kommt.

George Miller hat mit Mad Max wenig Glück

George Miller plant The Wasteland übrigens schon eine ganze Weile. Ursprünglich sollten Fury Road und Furiosa sogar in einem Rutsch gedreht werden, doch aufgrund der komplizierten Entstehungsgeschichte (wozu wir euch dieses Video bei YouTube empfehlen) des 2015 erschienenen Films verliefen diese Pläne im Sand.

Dass Furiosa ganze neun Jahre auf sich warten lässt, war ebenfalls nicht geplant. Ein Rechtsstreit zwischen George Miller und Warner Bros. um ausstehende Bonuszahlungen legten Furiosa für eine lange Zeit auf Eis und in der Zeit widmete sich der Regisseur anderen Projekten. Am 23. Mai 2024 sollte es Furiosa aber dann endlich in deutsche Kinos schaffen (übrigens sehr zur Begeisterung von Hideo Kojima).

Ist The Wasteland damit wirklich Geschichte?

Ein bisschen Hoffnung für The Wasteland besteht aber dennoch: Einem neuen Bericht von Semafor zufolge wurde das Budget von Furiosa um 100 Millionen US-Dollar vom australischen Staat bezuschusst. Damit könnte das maue Einspielergebnis Warner Bros. nicht ganz so sehr schmerzen, wie ursprünglich angenommen.

Außerdem besteht die Chance, dass Furiosa als Heimkino-Release einschlägt. Es wäre kein absolutes Novum, sollte ein Kino-Flop erst auf Blu-ray und DVD so richtig in die Gänge kommen und damit die Umsetzung einer Fortsetzung rechtfertigen. Am 15. August 2024 ist es für Furiosa soweit.

Außerdem ist nicht völlig auszuschließen, dass George Miller für The Wasteland einen neuen Max im Sinn hat: Schon für Fury Road war Tom Hardy nicht seine erste Wahl (sondern Heath Ledger) und die extremen Spannungen am Set des 2015 erschienen Films (mehr dazu bei unseren Kollegen von Filmstarts) könnten Miller dazu veranlassen, die Augen nach einem jüngeren Darsteller offen zu halten.

Immerhin wurde ebenfalls für Furiosa die Titelheldin neu gecastet, die in Fury Road noch von Charlize Theron und jetzt von Anya Taylor-Joy gespielt wurde. Da The Wasteland ebenfalls ein Prequel zu Fury Road wäre, würde eine Neubesetzung von Max Rockatansky durchaus Sinn ergeben.

