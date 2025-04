88 Prozent positiv: Nach viel Haue für Marvel ist Thunderbolts jetzt laut Kritiker-Reviews »amüsant, zynisch und spannend«

Aber wenn es letztendlich funktioniert, liegt das an [Florence] Pugh, die einem Drehbuch (und einem Franchise), das so wenig hat, Aufrichtigkeit abtrotzen kann, indem sie einen ganzen emotionalen Bogen in nur wenigen Momenten des Schweigens einfängt.

Sie ist eine Superhelden-Darstellerin, die mühelos die schwierige Balance zwischen frechem Marvel-Humor und echtem Pathos findet.