Marvel's Spider-Man 2: Bei den Tests der internationalen Presse hagelt es 90er- und 100er-Wertungen

Insomniac Games zeigt mit Marvel's Spider-Man 2 Zähne und räumt bei internationalen Kritikern Topwertungen ab.

Ihr habt auf einen guten Grund gewartet, mal wieder die PS5 für einen Exklusivtitel anzuschmeißen? Dann solltet ihr euch den 20. Oktober 2023 rot, blau und weiß im Kalender anstreichen. Und zwar nicht, um Schleswig-Holstein zu feiern, sondern euch den Release von Marvel's Spider-Man 2 vorzumerken.

Denn wie sich in unserem internationalen Pressespiegel herausstellt, hat Insomniac Games nach dem fantastischen Vorgänger von 2018 und dem fantastischen Spin-Off von 2020 einen ziemlich fantastischen Nachfolger hingelegt. Klar, das hat bereits unser hauseigener Spinnenmann Fabiano in seinem ausführlichen Test festgestellt, die Wertungen der Presse unterstreichen dieses Fazit aber nur zusätzlich.

Spider-Man 2: Die internationalen Wertungen im Überblick

Doch lassen wir erstmal die Zahlen für sich sprechen: Sowohl auf Metacritic, als auch auf Opencritic kommt Marvel's Spider-Man 2 im Durchschnitt auf stolze 91 Punkte. Darüber hinaus halten sich sogar Schwankungen bei den jeweils einzelnen Tests in Grenzen: Viele Outlets zücken Wertungen im 90er-Bereich, manche sogar die satte 100.

Einen Überblick liefern wir euch in der folgenden Tabelle, in der wir ein paar der prominentesten Spieleseiten und ihre jeweiligen Wertungen zu Marvel's Spider-Man 2 verlinkt haben. Macht euch also am besten selbst ein Bild:

Webseite Wertung GamesRadar+ 100 VGC 100 The Loadout 100 VG247 100 Guardian 100 Inverse 100 Variety 95 Game Informer 95 GamePro 92 Destructoid 90 We Got This Covered 90 GameRant 90 PCGames 90 4Players.de 88 Wccftech 85 Dexerto 80 GameSpot 80 IGN 80

Das sagen internationale Kritiker zu Spider-Man 2

Doch was genau begeistert eigentlich die Presse an den neuen Abenteuern von Peter Parker und Miles Morales? Hierfür haben wir ein paar aussagekräftige Zitate für euch gesammelt.

Jordan Middler von VGC zückt zum Beispiel eine 5-von-5-Punktewertung und zieht das unmissverständliche Fazit:

Spider-Man [2] ist ein unglaublich selbstbewusstes Sequel und eines der besten [Spiele] des gesamten Jahres. Es macht unfassbar viel Spaß, [Spider-Man 2] einfach nur zu spielen, es legt ein hohes Tempo vor und zeigt gleichzeitig viel Herz. Es nimmt sich die besten Aspekte aus der Lore von Spider-Man und würzt das mit Insomniacs Händchen für exzellentes Gameplay. Die Kombination daraus führt ohne Zweifel zu einem der besten Marvel-Spiele überhaupt.

Von Varietys Katcy Stephan bekommt Marvel's Spider-Man 2 nur eine 95 verpasst, ihr Fazit liest sich aber vergleichbar euphorisch:

Spider-Man war der Sonne noch nie so nah, liefert in einem Spiel voller Herz von Anfang bis Ende ab und bietet adrenalingeladene Action in Kombination mit lebendigem Storytelling. [Marvel’s Spider-Man 2] ist die Definition des perfekten Superhelden-Spiels.

Falls ihr auf unsere hauseigene Kollegin Linda Sprenger der GamePro hören wollt, die in ihrem eigenen Test Marvel’s Spider-Man 2 eine 92 verpasst, dann liefert sie euch ebenfalls ein glasklares Fazit:

Ein Superhelden-Feuerwerk der Extraklasse. Dieses PS5-Exclusive solltet ihr nicht verpassen!

Der Test von GamePro Abwechslung pur: Die (fast) perfekte Open World-Action für PS5 von Linda Sprenger

Chris Carter von Destructoid fackelt mit einer Wertung von 90 Punkten und einem prägnanten Fazit ebenfalls nicht lange herum:

Ich hoffe, dass Insomniac niemals aufhört, Superhelden-Spiele herauszubringen.

Ihr fragt euch, ob irgendjemand überhaupt etwas an Spider-Man 2 auszusetzen hat? Shaan Joshi von WeGotThisCovered hat durchaus etwas zu beanstanden, in seinem Test kommt das Marvel-Spiel aber noch immer auf eine 90:

Spider-Man 2 beweist einen wahren Kraftakt, indem ein ohnehin schon großartiges Franchise in ein fantastisches verwandelt wird. Die meisten, wenn auch nicht alle Stolpersteine wurden ausgebügelt und übrig bleibt eins der besten Superhelden-Spiele, das jemals entwickelt wurde.

Dass es nicht nur vollkommene Begeisterung und auch Wertungen unter der 90 gibt, zeigt Simon Cardys Test für IGN. Einen großen Kritikpunkt trübt sein Fazit für ein ansonsten gelungenes Superhelden-Spiel:

Marvel’s Spider-Man 2 stellt zweifelsohne Insomniacs bisher gelungensten Streich dar und obwohl die Open World nicht alle Erwartungen erfüllen kann, handelt es sich um ein zuverlässig spaßiges Superhelden-Spiel.

Auch Chris Tapsell von Eurogamer gibt Marvel’s Spider-Man 2 eine der wenigen schlechteren Wertungen und begründet seine 80 wie folgt:

Gelegentlich zu simpel und zu vollgestopft, triumphiert Spider-Man 2 noch immer über die Genre-Konkurrenten aufgrund seines außerordentlichen Charmes und dem flüssigen Gameplay.

13:51 Spider-Man 2: So übertrifft es seine genialen Vorgänger

Wollt ihr euch endlich selbst an Marvel's Spider-Man 2 wagen, müsst ihr nicht mehr lange warten. Das Superhelden-Spiel erscheint bereits am 20. Oktober 2023 exklusiv für die Playstation 5. Was ihr sonst dazu wissen solltet, erfahrt ihr unter den folgenden Links:

Was habt ihr für Hoffnungen und Erwartungen an Marvel’s Spider-Man 2? Wie gut haben euch der direkte Vorgänger und das Spin-Off um Miles Morales gefallen? Was wünscht ihr euch für die Fortsetzung oder sogar Insomniacs nächstes großes Superhelden-Projekt: Wolverine? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!