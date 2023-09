Hoher Platzbedarf: Spider-Man 2 liefert gute Argumente für eine größere PS5-Festplatte

Marvel's Spider-Man 2 giert nach SSD-Speicher, so groß sind wenige Titel für Sonys Konsole.

Sobald ihr euch ins neueste Abenteuer des gutherzigen Spinnen-Superheldens auf der PlayStation 5 stürzt, seid ihr erstmal um etliche Gigabyte (GB) an SSD-Speicher ärmer. Denn Marvel's Spider-Man 2 braucht, laut einem Post auf der Plattform X, früher mal Twitter genannt, mindestens 98 GB an Platz auf euren PlayStation 5-SSDs.

Der Community Director vom Spider-Man 2 Entwickler Insomniac Games, James Stevenson, bestätigte den sich auf die Angaben auf der Limited Edition beziehenden Post humorvoll mit folgender Antwort:

Also sorgt schonmal für genug Platz in den Innereien eurer Konsole, denn sonst stoppt euch die Technik, ehe ihr auch nur einen einzigen Spinnenfaden durch die Häuserschluchten feuert.

Sind fast 100 GB viel auf der PlayStation 5?

Durchaus, ja. Denn intern ist zwar eine 825 GB große SSD verbaut, doch auf dieser belegt das System um die 150 GB. Soll heißen, dem Nutzer bleiben gerade mal etwas mehr als 650 GB an High-Speed-Speicher für Spiele, Video, Bilder und so weiter.

Allerdings kann über einen Erweiterungsslot eine weitere SSD eingebaut werden, wodurch sich die von Haus aus verfügbare Kapazität mehr als verdoppeln kann.

Wie groß sind andere Titel auf der PS5?

Da stellt sich so manch einem die Frage: Ja, und? Fast 100 GB ist das nicht inzwischen normal, selbst auf der PS5? Nein, Spider-Man 2 fällt schon raus, einige Beispiele zum Vergleich:

Assassin's Creed Valhalla: ca. 40 GB

Borderlands 3: ca. 50 GB

Call of Duty Vanguard: ca. 60 GB

Demon's Souls: ca. 50 GB

Warzone: ca. 95 GB

Marvel's Spider-Man Miles Morales: ca. 50 GB

Far Cry 6: ca. 90 GB

Marvel's Spider-Man 2 erscheint am 20. Oktober exklusiv für die PlayStation 5.

Spürt ihr langsam Platzangst, was die Last auf euren PlayStation 5 Platten angeht? Müsst ihr für Spider-Man 2 aufräumen oder hatte ihr das schonmal für ein anderes Spiel zu erledigen? Was ist das größte Spiel, was ihr bisher auf eurer Sony-Konsole installiert habt? Ist es euch egal, wie groß die Titel werden oder würdet ihr euch etwas Zurückhaltung bzw. eine stärkere Komprimierung vonseiten der Entwickler wünschen? Schreibt uns eure Gedanken gerne in die Kommentare!