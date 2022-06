Spider-Man schwingt sich auf den PC: Steam- und Epic-Version für August angekündigt

Die freundliche Spinne aus der Nachbarschaft rettet schon sehr bald auch auf dem PC die Welt (oder zumindest New York): Marvel’s Spider-Man und auch Miles Morales schaffen den Sprung von Sonys Playstation auf Steam und Epic - und das schon sehr bald. Der Open-World-Hit von Insomniac Games wird nach God of War und Uncharted ebenfalls auf den heimischen Rechner gebracht. Wir liefern euch alle Infos.

Wie gut sich God of War beispielsweise schon auf dem PC schlägt, könnt ihr übrigens in unserem ausführlichen Test zum Meisterwerk der Santa Monica Studios nachlesen:

Alle Infos zu Spider-Man auf dem PC

Release: Wann erscheinen Spider-Man Remastered und Miles Morales?

Marvel’s Spider-Man Remastered erscheint am 12. August 2022 auf dem PC, Miles Morales folgt dann im Herbst 2022. Fans müssen nach Sonys State of Play also nicht einmal zwei Monate warten, bis sie sich auf dem heimischen Rechner mit Peter Parker durch New York schwingen können, während sein Schützling später nachzieht.

Wann Vorverkauf und Preload starten, ist aktuell nicht bekannt.

Plattformen: Worauf wird Spider-Man erhältlich sein?

Spider-Man und Miles Morales werden auf dem PC sowohl bei Steam als auch im Epic Games Store erhältlich sein. Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Artikels sind aber noch keine Produktseiten auf den entsprechenden Plattformen abrufbar, diesbezüglich müssen sich Fans also noch ein klein wenig gedulden.

Inhalte: Was steckt drin?

Nach dem ursprünglichen Release von Spider-Man für die PS4 erschien das Spiel als Remastered-Version für die Playstation 5. Das ging natürlich Hand in Hand mit dem Release des Spin-Offs um Miles Morales. Das Remaster wird jetzt im August auf den PC portiert, was bedeutet, dass sämtliche Story-DLCs und zusätzlichen Anzüge von Anfang an enthalten sein werden.

Grafik: Was ist mit Raytracing und Co.?

Konkrete Details zu den Vorteilen der PC-Version gibt es aktuell nicht. Bisher werden im offiziellen Blogpost nur ein paar zusätzliche Features für den heimischen Rechner angeteast. Damit und auch im Anbetracht der Verbesserungen vorangegangener PC-Portierungen rechnen wir fest mit Features wie Raytracing. Weitere Infos sollen folgen.

Wie steht es um Spider-Man 2?

Fortsetzung bereits in Arbeit: Insomniac arbeitet aktuell bereits an einer Fortsetzung zu Marvel’s Spider-Man, die 2023 für die Playstation 5 erscheinen soll. Von einer PC-Version von Spider-Man 2 ist bisher nicht die Rede. Allerdings ist im Anbetracht vorangegangener Portierungen nicht auszuschließen, dass die ebenfalls irgendwann für den Heimrechner kommt.

In der Fortsetzung des Open World-Hits sollen es Peter Parker und Miles Morales unter anderem mit Venom und Kraven the Hunter zu tun bekommen. Alle weiteren Infos zu Marvel's Spider-Man 2 findet ihr bei unseren Kollegen der GamePro.

Wolverine bekommt ebenfalls ein eigenes Spiel: Außerdem arbeitet Insomniac Games aktuell noch an Marvel’s Wolverine. Das Spiel um den kanadischen X-Man und Mutanten dürfte 2023 erscheinen - und das ebenfalls für die Playstation 5. Konkrete Details, Gameplay oder einen Release-Termin gibt es aktuell nicht.

Was haltet ihr von der Ankündigung von Spider-Man und Miles Morales für den PC: Werdet ihr der Open World von Insomniacs New York einen weiteren Besuch abstatten? Oder habt ihr nur auf die PC-Ankündigung zu warten, um euch das erste Mal in das Superhelden-Abenteuer zu wagen? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!