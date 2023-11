Nach Mass Effect widmet sich Entwicklerveteran jetzt einem neuen Spiel, das besonders Story-Fans im Auge behalten sollten

Steht uns in den kommenden Jahren ein Story-Meisterwerk wie Mass Effect ins Haus?

Sagt euch der Name Worlds Untold etwas? Nein? Kein Wunder, das war auch eine gemeine Frage. Denn dabei handelt es sich um ein frisch aus der Taufe gehobenes Studio, das noch kein namhaftes Spiel veröffentlicht hat. Warum wir dann darüber berichten?

Weil der Studio-Gründer ein Mass-Effect-Veteran ist. Ja, die Sci-Fi-Rollenspielreihe, die wohl von ziemlich vielen Spielefans da draußen als Story-Meisterwerk bezeichnet wird - zumindest die Trilogie rund um Commander Shepard. Und Mac Walters, so heißt der gute Mann, möchte mit seinem neuen Team in diese großen Fußstapfen treten.

Auf der noch recht leeren Website des Studios finden sich schon ein paar interessante Informationen. So scheint es sich bei Worlds Untold offenbar nicht um ein Indie-Studio zu handeln. Vielmehr hat man mit dem chinesischen Unternehmen NetEase Games einen zahlungskräftigen Publisher im Rücken.

Und dieser finanzielle Background dürfte auch nötig sein, um die selbstgesteckten Ziele des ersten Spiels zu erfüllen: Laut Worlds Untold möchte man ein AAA Action-Adventure mit Fokus auf die Narrative, das Worldbuilding, Mystery und Erkundung entwickeln.

Wir erschaffen unglaublich bedeutungsvolle Geschichten, die sich unserer Meinung nach am besten spielerisch erzählen und erleben lassen. Wir fangen damit an, Welten zu erschaffen, von denen wir alle träumen, um sie zu entdecken, und dann lassen wir den Spieler die Hauptrolle in den unvergesslichsten Abenteuern spielen. - Studiogründer Mac Walters

1:15:15 Von Mass Effect bis Fallout: Die besten Gaming-Universen (und Avatar)

Klingt stark nach Mass Effect? Kein Wunder, schließlich war Studiogründer Mac Walters bei Bioware einst als Lead Writer (Mass Effect 2 und 3) und Project Director (Mass Effect: Legendary Edition) für die Sci-Fi-Saga tätig, ehe er sich selbstständig machte.

Einen großen Unterschied zu Mass Effect soll es aber geben: Statt in den Weiten des Weltraums in ferner Zukunft soll die Handlung des noch namenlosen Projekts in nicht allzu weitem Abstand zu unserer Gegenwart liegen.

Wenn ihr euch lieber mit bereits bekannten, herannahenden Action-Adventures beschäftigt, schaut mal hier rein:

Werdet ihr das Projekt von Worlds Untold definitiv auf dem Schirm behalten? Oder seid ihr skeptisch, ob dem jungen Team auf Anhieb ein ähnlich großes Story-Kunststück wie Mass Effect gelingen kann? Habt ihr Gameplay-Ideen, die in Mass Effect gefehlt haben und es eurer Meinung nach unbedingt in das Spiel schaffen sollten? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!