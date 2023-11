Assassin's Creed Red - Leak erhärtet Verdacht: Der neue Held ist ein legendärer Schwertkämpfer

Assassin's Creed: Codename Red soll wieder zwei spielbare Hauptcharaktere bekommen.

Assassin's Creed: Codename Red könnte früher erscheinen, als viele gedacht hätten, vielleicht schon 2024. Wir wissen noch nicht, wie der finale Titel des Spiels lauten wird, aber dafür wohl schon, wer die beiden spielbaren Hauptfiguren sind. Der bekannte und meistens sehr zuverlässige Insider Tom Henderson bestätigt Gerüchte, laut denen mindestens einer der Charaktere wirklich existiert hat.

Der »afrikanische Samurai«

Es soll sich um den afrikanischen Schwertkämpfer Yasuke handeln, der Japan im 16. Jahrhundert besucht hat und dort im Dienst des Daimyo Oda Nobunaga stand. Ihr kennt ihn vielleicht schon aus dem Anime »Afro Samurai«, für den er die Grundlage bildete – historisch korrekt ist an der Serie aber wenig.

Yasuke ist zum Beispiel auch in Guilty Gear Strive spielbar. Und nun soll er laut Leaks auch zum spielbaren Hauptcharakter von AC Red werden, das ja in dieser Epoche in Japan spielt. Noch ist das nicht offiziell bestätigt und es ist auch unklar, ob es sich um eine fiktionale Version von Yasuke handeln wird. Wahrscheinlich nehmen sich die Entwickler einige kreative Freiheiten, damit er besser in die Story des Spiels passt.

0:28 Assassin's Creed: Codename Red schickt euch im Trailer nach Japan - mit Katana!

Die weibliche spielbare Hauptfigur soll Fujibayashi Naoe heißen, wie der bekannte AC-Insider j0nathan kürzlich bei X (früher Twitter) enthüllte. Angeblich befindet sie sich auf einem Rachefeldzug gegen die Mörder ihres Vaters. Dabei könnte es sich um den historisch belegten Ronin Fujibayashi Nagato handeln, wie auch Henderson mutmaßt.

Ende Oktober war ein erstes Bild aus offizieller Quelle geleakt, das angeblich die Protagonistin zeigt, also möglicherweise eben jene Naoe. Hier seht ihr es:

Von Yasuke ist bisher noch kein Artwork aufgetaucht, wir müssen uns wohl gedulden, bis Ubisoft offizielle Informationen herausgibt. Allzu lange dürfte es nicht mehr dauern, wenn 2024 wirklich das Release-Jahr wird.

Glaubt ihr den immer lauter werdenden Gerüchten um Yasuke und Naoe? Findet ihr gut, wieder zwei Hauptcharaktere zu haben oder wäre euch lieber, wieder immer nur einen festen Protagonisten zu haben wie zum Beispiel in AC Mirage? Was erhofft ihr euch überhaupt vom ersten großen Assassin’s Creed in Japan?