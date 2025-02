Nach 38 Jahren kehrt ein kultiger Fantasy-Held zurück: Bei den Muckis des neuen He-Man schlottern Skeletor jetzt schon die Knie

Netflix hat mehr als 30 Millionen US-Dollar in den neuen He-Man investiert, wollte ihn aber dann doch nicht. Daraufhin schnappte sich Amazon das Comeback von Masters of the Universe. Bildquelle: Alive

Spätestens ab dem 5. Juni 2025 ertönt es wieder lautstark: Bei der Macht von Grayskull! Denn aktuell wird fleißig an dem großen Kino-Comeback von He-Man und den Masters of the Universe gearbeitet.

1987 hat Dolph Lundgren noch das Power Sword geschwungen - mit mäßigem Erfolg. Jetzt tritt Nicholas Galitzine (Royal Blue, Cinderella) in dessen Fußstapfen und ein offizielles Bild zur Neuverfilmung zeigt: Dafür hat er definitiv die Muckis.

So breit gebaut ist der neue He-Man

Die Amazon MGM Studios haben einen ersten Blick auf den neuen He-Man enthüllt und - nun ja - das Schwert ist breit und die Muskeln noch breiter. Bei diesem Anblick dürften selbst Skeletor die knochigen Knie schlottern:

Darum geht's im neuen He-Man-Film

Zuvor sind übrigens schon Bilder von den Dreharbeiten von Masters of the Universe aufgeschlagen, die ein wenig mehr Kontext zur Handlung des Films geben: Prinz Adam vom magischen Planeten Eternia verschlägt es im Kindesalter auf die Erde, wodurch er von seinem Zauberschwert getrennt wird.

Erst zwei Jahrzehnte später findet er seine mächtige Waffe wieder, kann dadurch in seine Heimat zurückkehren und sich mit dem finsteren Skeletor (Jared Leto) anlegen. Deswegen sehen die folgenden Setfotos alles andere als fantasievoll oder magisch aus:

Der neue Masters of the Universe hat übrigens einen ziemlich beschwerlichen Weg hinter sich. Das Projekt befindet sich schon seit 2009 in Planung und nach Jahren in der Entwicklungshölle kommt es jetzt erst dieses Jahr in die US-Kinos. (Ein deutscher Starttermin steht noch nicht fest.)

Für die Regie ist Travis Knight (Bumblebee) verantwortlich, während neben Nicholas Galitzine und Jared Leto Darsteller wie Camila Mendes (Riverdale), Alison Brie (Promising Young Woman), Idris Elba (Thor: Tag der Entscheidung) und Morena Baccarin (Deadpool) auftreten.

Schlägt euer Herz für Fantasy, dann schlagen in den kommenden Monaten ein paar weitere spannende Projekte für euch auf. So arbeitet zum Beispiel Chad Stahelski (John Wick) mit Henry Cavill an einer Rückkehr von Highlander.

Außerdem soll mit Labyrinth ein legendärer Fantasy-Klassiker dank Robert Eggers (Robert Eggers) nach fast 40 Jahren tatsächlich fortgesetzt werden. Mehr dazu könnt ihr unter den Links oben nachlesen.