Highlander: Zum großen Fantasy-Reboot mit Henry Cavill gibt jetzt der Regisseur persönlich ein wichtiges Update

Henry Cavill bleibt der Klinge treu - allerdings nicht als Hexer, sondern als unsterblicher Highlander. Bildquelle: Netflix

Ein Reboot von Highlander kommt und es hat eine ganze Weile gedauert, bis das Projekt endlich Fahrt aufnimmt. Vor mittlerweile 16 Jahren wurde die Neuverfilmung um die unsterblichen Schwertkämpfer angekündigt. Seit acht Jahren ist John-Wick-Regisseur Chad Stahelski an Bord, seit drei Jahren Henry Cavill.

Jetzt hat Stahelski offiziell den Drehstart von Highlander und damit den Starttermin seines neuen Action-Franchises bekannt gegeben. Für das Studio Lionsgate wird der Filmemacher nämlich nicht nur John Wick weiter ausbauen, sondern auch Highlander groß aufbauen.

Los geht es damit ab Januar 2025 in Schottland - wie Stahelski gegenüber Collider bestätigt. Der erste Highlander-Film soll dann irgendwann 2026 in den Kinos anlaufen, ein konkreter Start-Termin ist aktuell nicht bekannt.

Der Regisseur bringt viel Liebe für Highlander mit

Stahelski teast dabei an, was Fans von seinem Highlander-Reboot erwarten dürfen. Das legt übrigens nicht nur das Original mit Christopher Lambert und Sean Connery neu auf, sondern soll auch allerlei Elemente und Ideen aus nachfolgenden Filmen und TV-Serien vereinen. Konkret verrät der Regisseur:

[Highlander] ist eine neue Gelegenheit für mich, mit einer Marke zu arbeiten, die ich liebe. Ich liebe, worum es geht. Ich liebe es, an Liebesgeschichten um Unsterblichkeit im Wandel der Zeit zu arbeiten. Meiner Meinung nach gibt es kaum eine bessere Möglichkeit, ein Historiendrama mit Sci-Fi-Elementen zu kombinieren.

Natürlich kommen bei Action-Spezialist Stahelski die Kämpfe nicht zu kurz. Henry Cavill versprach bereits, dass sein Umgang mit dem Schwert das übertreffen soll, was seine Fans bei The Witcher von ihm sehen durften.

2:54 Henry Cavill zeigt in dieser Action-Szene aus The Witcher, was er mit dem Schwert auf dem Kasten hat

Schwerter statt Schusswaffen

Stahelski geht wiederum darauf ein, was es für ihn persönlich bedeutet, jetzt einen Film zu drehen, bei dem Schwertkampf im Fokus steht. Bei John Wick zeigte der Regisseur noch, wie gekonnt er Schießereien und Auto-Stunts in Szene setzt:

[...] Wir haben dafür die richtigen Leute und die richtigen Trainer. Wir haben in den letzten sechs Monaten ein paar der besten Schwertkämpfer ausgegraben, die ich in meinem Leben je getroffen habe [...]. Jetzt geht es darum, all diese Elemente zusammen zu tragen und daraus etwas zu machen. [Highlander] wird nicht Die Braut des Prinzen oder Tiger & Dragon oder Master & Commander oder Zorro. Mir geht es darum, einen neuen Blickwinkel auf die Action und den Schwertkampf zu liefern, der Leute begeistert. Das ist, was mich gerade nachts wachhält.

Das Budget von Highlander soll sich auf 100 Millionen US-Dollar belaufen. Bisher ist Henry Cavill das einzige bekannte Cast-Mitglied der Neuauflage. Gerüchten zufolge könnte aber Michael Fassbender (Shame, Prometheus) die Rolle des Schurken übernehmen.

Mehr dazu, was bisher zu Highlander bekannt ist und woran Henry Cavill nach seinen zwei letzten Action-Flops noch arbeitet, könnt ihr übrigens unter den Links oben nachlesen.

Freut ihr euch auf Chad Stahelskis Reboot von Highlander oder könntet ihr guten Gewissens darauf verzichten? Was für Hoffnungen und Erwartungen habt ihr an Henry Cavill als unsterblichen Schwertkämpfer? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!