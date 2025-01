Ein legendärer Fantasy-Film wird nach 39 Jahren fortgesetzt und der Regisseur lieferte bisher fast nur Meisterwerke ab

Tatsächlich wird schon seit einer ganzen Weile an Die Reise ins Labyrinth 2 gearbeitet, jetzt kommt das Projekt aber endlich in die Gänge. Bildquelle: TriStar Pictures

Labyrinth ist ein ganz schön gruseliger Fantasyfilm und dank David Bowie sowie Jim Henson unvergleichbar. Jetzt - fast 40 Jahre später - soll tatsächlich eine Fortsetzung kommen. Und die übernimmt nicht irgendwer, sondern mit Robert Eggers ein echter Meister-Regisseur.

Wer sich für das etwas ungewöhnliche oder gar eigenwillige Kino interessiert, ist mit der Arbeit von Robert Eggers natürlich längst vertraut: Der Filmemacher setzte bereits ausgezeichnete Streifen wie The Witch, The Northman, The Lighthouse oder Nosferatu in Szene - allesamt von der Kritik preisgekrönte Filme!

2:40 Nosferatu: Nach über 100 Jahren bekommt der Horror-Klassiker ein Kino-Remake

Labyrinth 2 wird eine vollwertige Fortsetzung - kein Reboot

Laut Deadline und Variety arbeitet Robert Eggers jetzt an einem neuen Labyrinth. Dabei handelt es sich aber um kein Remake oder Reboot, sondern um eine direkte Fortsetzung. Details zur Story, dem Cast und einem Kinostart gibt es im Moment allerdings nicht.

Für Labyrinth 2 macht mit Eggers mit einem alten Bekannten gemeinsame Sache: Sjón, mit dem er zusammen das Drehbuch zu The Northman verfasste und aktuell auch an seinem nächsten Projekt Werwulf arbeitet.

Labyrinth startete ursprünglich 1986 in den Kinos, in der Musiklegende David Bowie die Rolle des Bösewichts spielte. Als Goblinkönig Jareth entführte er den kleinen Bruder von Sarah (Jennifer Connelly), die sich daraufhin in eine mysteriöse Fantasy-Welt aufmachte aufmachte, um sich einer Armee von Kreaturen zu stellen.

Die Regie und speziell die Effekte jener Monster verantwortete Jim Henson, der natürlich für seine Arbeit an der Sesamstraße und Die Muppet Show unvergessen bleibt. Star-Wars-Schöpfer George Lucas war an der Produktion von Labyrinth ebenfalls beteiligt.

Labyrinth wurde seiner Zeit eher gemischt aufgenommen, erlangte aber über die Jahre hinweg regelrechten Kultstatus. Das hat der Film von Jim Henson natürlich auch der Beteiligung von David Bowie zu verdanken.

Robert Eggers neuester Film Nosferatu kommt aktuell mit starken 85 Prozent bei Rotten Tomatoes daher. Seine vorangegangenen Projekte knacken sogar die 90! Derweil wurde Nosferatu gerade erst für die Oscars 2025 in gleich vier Kategorien nominiert - ob sich Eggers damit endlich einen Goldjungen sichern kann? Abwarten.

