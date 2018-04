Sony und Mattel planen bereits seit einigen Jahren mit einer Neuverfilmung von Masters of the Universe. Nun hat das Studio nicht nur einen, sondern gleich zwei neue Regisseure für den He-Man-Film gefunden.

Newcomer übernehmen die Regie

Da der zuvor angekündigte David S. Goyer auf Grund von terminlichen Schwierigkeiten aus dem Filmprojekt wieder ausgestiegen ist, hat Sony inzwischen einen Ersatz gefunden: Künftig werden laut Variety die noch wenig bekannten Nee-Brüder, Aaron und Adam, die Regie übernehmen. Bisher sind die beiden Newcomer für den Film »Band of Robbers« (2015) bekannt.

Noch keine Besetzung gefunden

Unklar ist, ob sie das vorhandene Drehbuch von Goyer übernehmen werden, der zuvor schon die Vorlagen für Christopher Nolans Batmans-Trilogie verfasste. Auch wenn Goyer anderen Verpflichtungen nachgeht, wie etwa der neuen Superman-Serie Krypton, bleibt er dem Studio als Produzent des Films erhalten.

Sony möchte den He-Man Film noch in diesem Jahr drehen für einen angekündigten Kinostarttermin im Dezember 2019. Eine erste Besetzung ist noch nicht gefunden.

30 Jahre Masters of the Universe als Spiel und Film

Mattels Actionfigur He-Man und die Masters of the Universe begeistern seit nunmehr über 30 Jahren Generationen von Fans. Inzwischen gibt es zahlreiche Comics, eine Zeichentrickserie und diverse Videospiele, wie Masters of the Universe: Defender of Grayskull (2005).

Hinzu kommt ein erster Kinofilm Masters of the Universe aus dem Jahr 1987 mit Actionstar Dolph Lundgren als He-Man und Frank Langella als sein Erzfeind Skeletor.