Nessi in Anno 117 gesichtet: Ein Spieler hat eine kuriose Entdeckung gemacht - aber noch kurioser ist Ubisofts Reaktion

Es war jetzt nicht unbedingt die Midgardschlange aus God of War, die in Anno 117 gesehen wurde – aber doch eine interessante Entdeckung.

Heute fühle ich mich weniger wie ein Redakteur bei einem Videospielmagazin und viel mehr wie ein Sensationsreporter der Kryptozoologie. Denn ich darf euch mit voller Ernsthaftigkeit die Schlagzeile präsentieren:

Nessi in Anno 117 gesichtet!

Das wär jedoch nur halb so lustig, wenn dahinter nicht wirklich eine interessante Geschichte stecken würde. Denn was gerade noch nach völligem Humbug klingt, könnte sich als deutlich mehr herausstellen. Und ja, ich weiß, dass ich jetzt gerade wie ein Verschwörungstheoretiker klinge. Aber bleibt bei mir.

Konkret geht es darum, dass im Netz ein Video aus Anno 117 aufgetaucht ist, in dem jemand behauptet, er habe das sagenumwobene Ungeheuer von Loch Ness entdeckt. Aber seht selbst:

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Ist dem Video zu trauen?

Zuerst ist es für mich überaus amüsant, dass das Video wirklich ein wenig wie eines von diesen realen Nessi-Videos wirkt, bei denen sich am Ende herausstellt, dass es nur ein Motorboot oder ein Otter war oder so. Auch hier sehen wir von Nessi nicht besonders viel. Das Ungeheuer taucht in der Ferne kurz auf, hebt den Kopf und verschwindet wieder.

Obendrein ist es auch noch dunkel und wer weiß, welche Bugs in so einem Spiel auftauchen können. In Anno 117 gab es schon mal ein übergroßes Katapult. Vielleicht ist das einfach nur ein übergroßes Reh oder sowas?

Folglich finden sich in den Kommentaren unter dem Video auch einige Skeptiker. Gerade heutzutage und in einem Videospiel kann es für die Sichtung viele Gründe geben.

KI generiert: Nichts, was wir heute noch auf Video sehen, muss zwangsweise real sein. Mit KI sind Videos kinderleicht zu fälschen und liefern überzeugende Ergebnisse. Eine Mod: Ebenfalls denkbar wäre, dass der User eine Modifikation installiert hat. Dafür spricht etwa die Kirche im Video, die es so ebenfalls nicht in Anno 117 gibt. Sie ist also definitiv gemoddet.

10:24 Anno 117 - Test-Video zum DLC Die Verheißung des Vulkans

Autoplay

Wie das Monster wieder verschwindet, wirkt ebenfalls unbeabsichtigt. Es taucht nicht wirklich komplett ab, sondern ploppt einfach aus der Realität. Es wäre also sogar eine etwas schlampige Mod beziehungsweise KI-Fälschung.

In den Kommentaren streitet der Ersteller des Videos beides ab. Laut ihm habe er Nessi zufällig gesehen, und zwar an mehreren Orten. Auch beispielsweise in Latium. Muss natürlich nichts bedeuten, schließlich kann die Person ziemlich viel erzählen.

Wir haben deshalb einfach mal direkt bei Ubisoft nachgefragt und wurden ein wenig überrascht.

Ubisofts überraschende Stellungnahme

Auf das Video angesprochen, meldete sich Ubisoft nach einiger Zeit zurück. Und ihre Antwort auf die Sichtung war:

»Kein Kommentar«

Ja, das wirkt jetzt erstmal unbefriedigend. Aber als ich die Anfrage an Ubisoft geschickt habe, habe ich mit vielem gerechnet – ausnahmsweise aber mal nicht, dass Ubisoft diese etwas alberne Nessi-Sichtung nicht kommentieren will.

Ich ging eher davon aus, dass mir Ubisoft bestätigt, dass es sich hierbei um einen Fake handelt. Dass dieses Easter Egg im Spiel nicht existiert und der User offenbar sich einen kleinen Scherz erlaubt hat. Immerhin reden wir hier eigentlich nicht von einem Leak oder einer Kritik an Geschäftspraktiken, die in der Regel aus guten Gründen nicht kommentiert werden.

Wer weiß, ob wir irgendwann noch mehr über Nessi in Anno 117 erfahren. Oder das Video bleibt für immer eine kuriose Sichtung und reiht sich damit neben vielen anderen Loch-Ness-Videos ein.