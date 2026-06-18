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Am Release-Tag von GTA 6 schließt ein ganzes Unternehmen seinen Betrieb, weil sonst eh alle krankmachen würden

Frei für Grand Theft Auto 6? Was nach reinem Wunschdenken klingt, setzt eine Firma jetzt für ihre ganze Belegschaft um.

Profilbild von Elena Schulz

Elena Schulz
18.06.2026 | 10:42 Uhr

Frei für GTA 6? Eine Firma macht nun einen Tag zu, damit ihre Angestellten zocken können. Frei für GTA 6? Eine Firma macht nun einen Tag zu, damit ihre Angestellten zocken können.

GTA 6 erscheint am 19. November 2026. Eigentlich ein ganz normaler Donnerstag und damit auch ein Arbeitstag für die meisten - Etwas womit so mancher Gaming-Fan hadern dürfte, gerade, wenn sich kein Urlaub einreichen lässt.

Das Unternehmen Burger Motorsports hat aber offenbar festgestellt, dass viele seiner Mitarbeiter deshalb ungeduldig mit den Hufen scharren und sich kurzerhand dafür entschieden, GTA 6 zu einem kulturellen Event zu erklären. Die gesamte Firma bekommt deshalb an diesem Tag frei, wie die News-Seite Pubity auf X berichtet.

Alle bekommen frei, um GTA 6 zu zocken

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Zu sehen in dem X-Post ist ein interner Hinweis vom 11. Juni, der sich an die Angestellten und Partner von Burger Motorsports richtet. Der erklärt, dass man festgestellt habe, dass im Unternehmen am 19. November viele Zeitplan-Konflikte auftreten. Weil einige Mitarbeiter wohl mitgeteilt haben, dass man für den Tag nicht erreichbar oder schlicht in Vice City sei, macht die Firma nun Nägel mit Köpfen und nimmt das Ganze mit Humor.

Deshalb bekommen alle als kleines Zugeständnis einfach frei. Mit der normalen Arbeit geht es dann weiter, sobald die Angestellten ihre erste Erkundungstour oder mindestens eine Mission abgeschlossen haben und langsam in die Realität zurückkehren.

Video starten 10:27 Echtes Gameplay, Vorbestellung, dritte Spielfigur? GTA 6 Trailer 3 muss es krachen lassen!

Ein Spiele-Release wird zum Feiertag?

Die Kommentare auf X sehen das aber nicht nur als ein Zugeständnis an die Mitarbeiter. So schreibt iGrandTheftAuto.com etwa:

Ein schlauer Marketing-Streich. Sie haben auf jeden Fall die Aufmerksamkeit bekommen, nach der sie damit gesucht haben. Aber was bringt ein Tag? Wenn ich ein Angstellter wäre, würde ich nicht zurückkommen, bis ich 100 Prozent erreicht habe.

Andere sehen es deutlich weniger zynisch und nehmen die absurde Situation mit genauso viel Humor wie das Unternehmen. So kommentiert etwa Nutzer Duba:

Wenn es so weitergeht, wird GTA 6 wie ein Feiertag behandelt werden.

JohnFallout sieht es in seinem Kommentar ähnlich:

In 100 Jahren werden sie untersuchen, welchen Einfluss GTA 6 auf unsere Gesellschaft hatte.

Um GTA 6 durchzuspielen, reicht ein Tag natürlich längst nicht aus. Aber vielleicht schaffen es die meisten mit dem kleinen Vorgeschmack ja noch durch den Freitag zum Wochenende, wo es dann richtig losgehen kann. In jedem Fall eine charmante Geste, die auf X bisher fast 5.000 Likes gesammelt hat. Nehmt ihr euch zum Release von GTA 6 frei oder haltet ihr brav bis zum Feierabend durch? Schreibt es uns in die Kommentare!

Wird der Launch von GTA 6 nochmal nach hinten verlegt, könnte das allerdings für Chaos und verschobene Urlaube sorgen. Darüber schrieb Phil schon beim letzten geplanten Release-Datum. Das und weitere Artikel rund um GTA 6, findet ihr hier verlinkt:

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Grand Theft Auto 6 ist, wie der Name schon vermuten lässt, der sechste Hauptteil von Rockstars beliebter Actionreihe. 2023 wurde endlich ein erster Trailer enthüllt und nun befinden wir uns 2026 endlich auf der Zielgeraden, bevor GTA 6 am 19. November erscheinen soll - zunächst nur für die Konsolen, bevor die PC-Version dann etwas später folgt.

Der neue Ableger wird in Vice City spielen, das dem realen Miami nachempfunden ist. Serientypisch werden wieder Autos geklaut und Heists organisiert, aber natürlich dürft ihr auch schießen, erkunden und generell viel Quatsch in der satirisch angehauchten Action-Open-World anstellen. Ihr steuert ein Gangster-Pärchen und damit erstmals auch eine weibliche Hauptfigur.

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GTA 6 - Grand Theft Auto 6

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Genre: Action

Release: 2027 (PC), 19.11.2026 (PS5, Xbox Series X/S)

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