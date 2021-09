Matrix 4 enthüllt erste Bilder von Neo, Trailer-Start steht fest

Blaue oder rote Pille? Vor diese Wahl stellt euch eine alte Website zu The Matrix, die in Vorbereitung auf den mittlerweile vierten Film »Resurrections« von den Toten zurückkehrt. Hier gibt es erste Bilder und Teaser zu Matrix 4, während für morgen, den 9. September 2021, der erste Trailer in den Startlöchern steht.

So funktioniert die neue (alte) Matrix-Website

Kennt ihr noch WhatIsTheMatrix.com? Diese Seite fungierte ursprünglich als Anlaufstelle für das Videospiel The Matrix Online, bevor das MMO 2009 eingestampft wurde. Seitdem war die Matrix-Homepage inaktiv, bevor sie jetzt - kurz vor dem Release des vierten Films - neues Leben eingehaucht bekommt.

Und darauf findet ihr nun erste Bilder und Teaser zu Matrix Resurrections, die auf den Release des ersten Trailers am 9. September 2021 um 15 Uhr deutscher Zeit vorbereiten. Die Bilder zeigen unter anderem Keanu Reeves zurück in seiner Rolle als Neo, Yahya Abdul-Mateen II als Charakter, der stark an Morpheus erinnert und diverse Szenen, die sich in- und außerhalb der Matrix selbst abspielen.

The Matrix Resurrections ansehen

Tatsächlich lässt euch die Seite sogar eine Wahl treffen, die seit 1999 fester Teil der Videospielgeschichte ist: Blaue oder rote Pille? Wählt ihr die rote Pille, erklärt euch Neil Patrick Harris, dass ihr hier seid, weil ihr nicht länger Fiktion von Realität unterscheiden könnt. Bei der roten Pille schlüsselt Yahya Abdul-Mateen II wiederum auf, dass nicht alles so ist, wie es zu sein scheint.

Die ersten Teaser zu Matrix 4, die ihr unabhängig von eurer Entscheidung zu sehen bekommt, werden übrigens immer zufällig und willkürlich zusammen geschnitten. Insgesamt soll es über 180.000 verschiedene Kombinationen geben - ihr könnt also damit ordentlich Zeit totschlagen, bevor morgen der erste Trailer erscheint.

Link zum Twitter-Inhalt

Was zeigt der erste Trailer zu Matrix 4?

Ein erster Trailer zu Matrix Resurrections wurde bereits auf der CinemaCon in Las Vegas hinter verschlossenen Türen gezeigt. Was darin gezeigt wird und welche Infos damit über die Story von Matrix 4 bekannt sind, könnt ihr in unserem separaten Artikel zu dem Thema nachlesen:

68 3 Mehr zum Thema Matrix 4: Das zeigt der erste Trailer

Bei dem Trailer, der am 9. September 2021 zu Matrix Resurrections um 15 Uhr deutscher Zeit veröffentlicht wird, muss es sich nicht zwangsläufig um den exakt gleichen handeln. Fans dürfen also gespannt bleiben, bevor Matrix 4 am 23. Dezember 2021 in den deutschen Kinos startet.