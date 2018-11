MAX & Magic Nights - Maurice schwört blutige Rache

Das Besondere daran, wenn sich Magic: The Gathering aus seinem Zweispielerrahmen löst und für mehrere Kontrahenten öffnet, ist die große Politik. Wo vorher allein die Macht der Karten entscheidet, bilden sich im Commander-Modus Allianzen genauso schnell wie sie zerbrechen.

Das bedeutet aber auch, dass man sich durch besonders widerwärtige Winkelzüge Erzfeinde schaffen kann, die über das aktuelle Match hinaus am eigenen Untergang arbeiten - so wie Marco, der unseren Magic-Veteranen Maurice einfach einmal zu oft gereizt hat.

Also hat Maurice im letzten Stream Rache geschworen, bedingungs- und gnadenlos, koste es, was es wolle. Ob sich Marco dagegen behaupten kann und welchen Vorteil die beiden anderen Spieler, Jochen und Alex, aus der Fehde ziehen können, seht ihr am Dienstag ab 19 Uhr auf MAX!

Was ist Magic Nights? Wir spielen jeden Dienstag von 19 bis 22 Uhr zu dritt oder zu viert Commander (oder EDH), einen Modus, in dem pro 100-Karten Deck jede Karte bis auf die Länder nur ein einziges Mal vorhanden sein darf und in dem jedes Deck von einem Commander, einer legendären Kreatur angeführt wird, die sich für entsprechenden Aufpreis immer wieder wiederbeleben lässt.

MAX - Monsters & Explosions auf Twitch

Wenn ihr Deckvorschläge oder -listen für uns habt oder einfach Feedback zur Show abgeben wollt, schreibt uns live im Chat oder twittert unter #magicnights.