Mehr Avowed statt Sykrim: Großes Open-World-Rollenspiel schrumpft stark, weil es an Geld fehlt

Zu Wyrdsong gibt's bisher noch keine Screenshots. Vielleicht besser so: Das düstere Rollenspiel wird jetzt aus der Not heraus sowieso ganz anders als geplant.

Eine große Open World zu bauen, ist nicht so einfach. Das haben jetzt die Entwickler von Wyrdsong am eigenen Leib erfahren. Das 2022 angekündigte Rollenspiel stammt von Branchenveteranen, die zuvor an Titeln wie Skyrim, Fallout und The Outer Worlds gearbeitet haben.

Doch aufgrund finanzieller Engpässe mussten die hochfliegenden Pläne jetzt erheblich verkleinert werden. Ursprünglich als umfangreiches Open-World-RPG konzipiert, wird Wyrdsong nun in einem kleineren, zonenbasierten Format entwickelt - ähnlich wie Obsidians Avowed.

Für einen Bericht von PC Gamer spricht der Mitgründer von Something Wicked Games Klartext. Das Problem ist schnell ausgemacht: Den Wyrdsong-Machern fehlt es an Geld für eine Open World - und an Personal.

Finanzierung und personelle Veränderungen

Im Jahr 2022 erhielt das Entwicklerstudio Something Wicked Games eine Anschubfinanzierung von 13,2 Millionen US-Dollar durch den chinesischen Publisher NetEase. Obwohl diese Summe beachtlich erscheint, reicht sie für die Entwicklung eines großangelegten Open-World-Rollenspiels nicht aus. Geplant war, durch den ersten Trailer weitere Investoren zu gewinnen und das Team auf etwa 70 Personen aufzustocken.