Ex-Fallout-Macher zeigen, wie ihre magische Open World in Wyrdsong einmal aussehen soll

Ein dunkler, aber interessanter Schleier umgibt das Fantasy-Rollenspiel Wyrdsong. Seit der Ankündigung bei der gamescom 2022 wissen wir noch nicht allzu viel über das Projekt – die wenigen Infos klingen aber vielversprechend. Ähnlich spannend sind auch die neuen Artworks, die nun von den Entwickler geteilt werden.

Die neuen Bilder zu Wyrdsong

Eine Einordnung zu den Artworks liefern die Entwickler leider nicht, die schicken Bilder machen aber dennoch neugierig:

Was wissen wir über Wyrdsong?

Noch gibt es recht wenige Infos zum Open-World-Rollenspiel. Neben den Artworks haben die Entwickler aber ein kleines Update veröffentlicht. So sind mittlerweile über 30 Gaming-Veteranen am Projekt beteiligt, die schon an Titeln wie KOTOR, Ark, Cyberpunk 2077, God of War, Uncharted und vielem mehr gearbeitet haben. Geleitet wird das Studio von Jeff Gardiner (Skyrim, Fallout 4) und Charles Staples (The Outer Worlds, Fallout: New Vegas).

Aktuell wird noch an einem Gameplay-Prototypen gewerkelt, genauso wie an einer wunderschönen Ecke , um den visuellen Stil festzulegen. Die Story und auch drei Fraktionen, denen man sich anschließen kann, sind dagegen schon fertig geschrieben.

Das bisher einzige Bewegtmaterial zeigten die Entwickler bei der Ankündigung 2022, den Teaser-Trailer könnt ihr euch hier ansehen:

1:00 Fallout-Macher zeigen den ersten Teaser ihres neuen Rollenspiels Wyrdsong

Sonst gibt es noch kaum Details zu Wyrdsong. Der Release steht noch in den Sternen, genauso wie die Plattformen, auf denen das Rollenspiel laufen soll. Wieso RPG-Fans Wyrdsong im Auge behalten sollten, klärt Géraldine in folgendem Plus-Artikel:

Na, seid ihr schon auf Wyrdsong gespannt? Wie gefallen euch die Artworks? Ist das portugiesische Mittelalter eine willkommene Abwechslung oder glaubt ihr, dass mit all den fantastischen Elementen im Trailer und den anderen Bildern dieses Setting ohnehin untergeht?