Neues Aufbauspiel lässt in Sachen Liebe zum Detail jede andere Städte-Sim richtig alt aussehen

Städtebau-Sims wie Cities: Skylines 2 erlauben es euch zwar, gigantische Metropolen zu errichten. Um die hunderten Häuse aus dem Erdboden zu stampfen, genügt es jedoch, mit der Maus verschiedene Zonen wie Wohngebiet, Industrie oder Gewerbe zu ziehen und schwupps, schon schießen die Gebäude aus dem Boden. Wirklichen Gestaltungsspielraum habt ihr nicht.

Metropolis 1998 geht hier ins Extreme. Das kleine Indie-Spiel wird nur von einer Person entwickelt und übertrumpft in einer Hinsicht dennoch alle anderen Genre-Konkurrenten: Ihr könnt hier jedes einzelne Gebäude eurer Stadt selbst gestalten - bis ins kleinste Detail.

Die gute Nachricht: Es gibt sogar eine Demo, ihr könnt das Spiel also nach dem Lesen dieser Meldung sofort selbst ausprobieren. Dem bereits existierenden FAQ auf der Steam-Produktseite nach zu urteilen, ist offenbar auch eine Early-Access-Phase geplant.

Wie SimCity und Die Sims in einem Gesamtpaket

Ihr habt vorhin richtig gelesen: In Metropolis 1998 baut ihr eure Gebäude selbst. Das reicht vom Grundriss über das Hochziehen der Wände und Festlegen der Stockwerke bis hin zur Inneneinrichtung und Deko-Objekten. Wohngebäude, Shops, Restaurants und mehr - ihr könnt eurer Fantasie freien Lauf lassen, müsst das aber nicht. Es gibt auch vorgefertigte Gebäude für alle Belange.

In diesem Entwicklervideo bekommt ihr im Zeitraffer vorgeführt, weshalb die Möglichkeiten durchaus an das Kultspiel Die Sims erinnern:

Auf seinem YouTube-Kanal gewährt euch der Entwickler noch viele weitere Einblicke in die Entstehung des Titels, unter anderem in Form von umfangreichen Devlogs, wo er offen über Probleme und Erfolge bei der Entwicklung seines Traumspiels spricht.

Auch abseits des besonderen Design-Features will Metropolis 1998 ein ausgewachsenes Aufbauspiel sein. Ihr müsst insbesondere den Verkehr in eurer Großstadt managen und die wachsenden Bedürfnisse eurer Einwohner erfüllen.

Übrigens soll die Engine von Metropolis 1998 dazu in der Lage sein, hunderttausende Einwohner und Fahrzeuge gleichzeitig zu simulieren. Auch hierzu gibt es ein beeindruckendes Behind-the-Scenes-Video. Für die entsprechende Größe eurer Metropole sollte also gesorgt sein.

Ein genaues Releasedatum für Metropolis 1998 gibt es noch nicht. Für die Zukunft sind viele weitere Inhalte geplant, unter anderem verschiedene Industriezweige und eine komplexere Wirtschaftssimulation.

Habt ihr nun Interesse an Metropolis 1998? Kann euch das umfangreiche Bau-Feature begeistern oder befürchtet ihr, dass euch das Gestalten der Gebäude dadurch zu kleinteilig wird? Welches kommende Aufbauspiel steht auf eurer Wunschliste ganz oben? Oder habt ihr erstmal genug gebaut und schaut euch lieber in anderen Genres um? Schreibt uns eure Meinung gerne in die Kommentare!