Steam Sale: Gerade sind 13 coole Spiele stark reduziert - oder sogar kostenlos

Wie jede Woche stellen wir euch die besten Angebote vor, die Valves Plattform momentan zu bieten hat. Dieses Mal sind ein paar Star Wars-Spiele von EA mit starken Rabatten vertreten, aber auch für Menschen ohne Lichtschwert-Faible können einige Angebote wie unser Highlight äußerst schmackhaft sein.

Highlight der Woche: Star Wars Jedi: Fallen Order

Genre: Action-Adventure | Entwickler: Respawn Entertainment | Release: 15.11.2019 | Plattform: PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S | Preis: 10 Euro | Angebot gilt bis: 22. Juni 2022

Star Wars Spiele gibt es mittlerweile wie Sand am Meer, aber wirklich gute Singleplayer-Spiele sind darunter selten zu finden. Umso erfreulicher, dass Star Wars Jedi: Fallen Order gerade zu 75 Prozent reduziert ist. Statt 40 zahlt ihr 10 Euro für das Souls-Like mit Lichtschwertern.

Wir spielen den jungen Ex-Padawan Cal Kestis, der nach der Order 66 vom Imperium gejagt wird. Im Verlauf der Geschichte müssen wir uns der Vergangenheit stellen und unsere Fähigkeiten erneut erlernen.

Jedi: Fallen Order kam bei Fans und Kritikern gleichermaßen sehr gut an. Wir waren in unserem Test ebenfalls begeistert. Eine Fortsetzung der Geschichte ist auch schon in Arbeit: Star Wars Jedi: Survivor soll der zweite Teil heißen. Releasezeitraum und Trailer zur Fortsetzung wurden auch bereits veröffentlicht.

Weitere spannende Angebote

Das ist aber noch lange nicht alles! Zwölf weitere Spiele-Highlights sind auf Steam gerade stark reduziert erhältlich. Links zu den Angeboten findet ihr wie gewohnt in unserer Preisvergleichsliste weiter unten.

Star Wars: Squadrons: Wer sich lieber in das Cockpit eines Raumschiffs begibt, anstatt das Lichtschwert zu schwingen, kann das auch momentan erschwinglich (haha) machen: Star Wars Squadron ist momentan für 10 statt 40 Euro erhältlich (75 Prozent Rabatt).

Star Wars: Battlefront 2: Und noch einmal Star Wars! Der Multiplayer-Shooter ist ebenfalls auf Steam reduziert: Statt 40 Euro müsst ihr momentan lediglich 8 Euro zahlen (80 Prozent).

Ark: Survival Evolved: Man kann Dinos reiten. Müssen wir noch mehr sagen? Das Survival-Spiel ist bis zum 19. Juni noch kostenlos auf Steam erhältlich.

Tell Me Why: Das Story-Abenteuer der Life is Strange-Macher ist aufgrund des Pride-Month noch den gesamten Juni kostenlos erhältlich. Wir spielen die Zwillinge Alyson und Tyler, die nach einem traumatischen Kindheitserlebnis die Geheimnisse ihrer Mutter enträtseln.

Vampyr: Ebenfalls von Dontnod Entertainment, begeben wir uns in Vampyr nach London ins Jahr 1918. Als ehemaliger Arzt wollen wir den leidenden Menschen eigentlich helfen, als neugewordener Blutsauger sind die Adern unserer Patienten aber verlockend. Dass eine Seuche die Bevölkerung dahinrafft, macht die Sache nicht einfacher. Auf Steam ist das Action-Adventure gerade 80 Prozent billiger, kostet also nur 8 statt 40 Euro. Aber Achtung, das Angebot gilt nur noch bis morgen Abend!

Tekken 7: Wer nicht mehr bis Tekken 8 warten kann, der hat jetzt die Möglichkeit, sich den Vorgänger günstig zu schnappen. Auf Steam ist das Kampfspiel um 85 Prozent reduziert, statt für 40 kriegt ihr es für 6 Euro.

Metal Gear Solid 5: Das bisherige Finale der Metal-Gear-Spiele ist um 75 Prozent reduziert. Ihr könnt das Open-World-Schleichspiel also für 7,50 anstatt für 30 Euro kaufen.

Disco Elysium - The Final Cut: Zugegeben, der Rollenspiel-Hit war schon in der letzten Wochenzusammenfassung der Sales dabei. Aber Disco Elysium ist nun mal noch bis zum 20. Juni um 65 Prozent reduziert, ihr kriegt es bereits für 14 statt 40 Euro. Wir müssen euch nicht daran erinnern, dass das Rollenspiel unseren Platz 1 der besten Story-Spiele aller Zeiten erhalten hat, oder?

Killing Floor 2: Ballern, ballern, ballern. Wer den Kopf abschalten will, ist mit Killing Floor 2 gut bedient. Der Koop-Shooter ist mit knapp 7 Euro eindeutig billiger als die normalen 27 Euro (75 Prozent).

Devil May Cry: Dämonen bekämpfen kann auch gut aussehen: Devil May Cry kostet auf Steam gerade 7,50 Euro. Normalerweise liegt der Preis bei 30 Euro (75 Prozent).

Jurassic World Evolution 2: Schon wieder Dinos! Aber diesmal müssen wir uns (fast) keine Sorgen machen gefressen zu werden, sondern legen gemütlich einen Park um sie herum an. Jurassic World Evolution 2 kostet statt 60 Euro gerade nur 30 Euro.

Monster Hunter Rise: Wer mal wieder auf die Jagd nach riesigen Monstern gehen will, dem sei Monster Hunter Rise zu empfehlen. Das Action-Rollenspiel ist momentan um 49 Prozent reduziert und kostet somit knapp 31 statt 60 Euro.

Angebote im Preisvergleich

