Die Star Wars Celebration erfreut Fans der Science-Fiction-Saga weiterhin mit Ankündigungen. Endlich gibt es auch Neuigkeiten zu dem Nachfolger des beliebten Action-Adventures Jedi: Fallen Order, der wie erwartet Star Wars Jedi: Survivor heißt. Ein erster Teaser-Trailer bereitet uns auf das nächsten Kapitels der Geschichte von Kal Cestis vor. Zwar gibt es noch kein konkretes Erscheinungsdatum, aber immerhin einen Releasezeitraum.

Das sehen wir im Trailer

Der kurze Trailer zeigt wenig überraschend noch kein Gameplay aus Jedi: Survivor, deutet aber an was, oder vielmehr wer Cal Kestis auf seinem weiteren Weg erwartet. Offenbar werden wir uns dem Großinquisitor stellen müssen, der in Fallen Order nur erwähnt wurde, aber nie in Erscheinung trat. Wir sehen eine kurze Kampfszene, in der Cal einer verhüllten Person mit einem roten Lichtschert unterliegt. Ob es sich dabei um den Inquisitor handelt, ist nicht eindeutig zu erkennen.

Am Ende des Videos sehen wir Cal vor einem Bacta-Tank stehen, in dem sich ein mysteriöser Mann befindet.

Neue Infos zu Story, Gameplay und Release

Um was geht es in Jedi: Survivor? Viel wissen wir noch nicht über die Handlung des Spiels. Jedi: Survivor soll fünf Jahre nach den Ereignissen von Fallen Order spielen. Als Hauptfigur werden uns wiederum Cal Kestis und sein treuer Droide BD-1 begleiten, allerdings deutet ein Entwickler im Interview an, dass sich etwas an deren Beziehung ändern könnte. Außerdem wird wohl auch der Großinquisitor eine Rolle spielen.

Wie schon im Trailer angedeutet wird, setzt Jedi: Survivor auf eine düstere und hoffnungslose Atmosphäre. So kämpfen Cal und seine Crew vom Imperium gejagt um ihr Überleben, und lassen sich offenbar mit Personen ein, von denen sie sich unter anderen Umständen ferngehalten hätten.

Welche Veränderungen gibt es im Vergleich zu Fallen Order? Dank Raytracing-Technologien soll Jedi: Survivor noch einmal deutlich besser aussehen als sein Vorgänger. Das Spiel wird nur für Current-Gen-Konsolen entwickelt und soll von dem technischen Fortschritt profitieren. Darüberhinaus soll auch das Kampfsystem von Fallen Order weiterentwickelt und verbessert werden.

Wann erscheint Jedi: Survivor? Das Spiel soll 2023 für den PC, PS5 und Xbox Series X/S erscheinen.

Was wir uns von der Fortsetzung wünschen, erfahrt ihr in unserem Video:

Freut ihr euch schon auf Jedi: Survivor? Und habt ihr auch Wünsche an die Fortsetzung von Cal Kestis Geschichte? Schreibt es uns gerne in den Kommentaren!