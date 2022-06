Neu auf Steam: Tarkov & Hunt bekommen diese Woche ernsthafte Konkurrenz

Diese Woche wird für alle Fans von Videospielen extrem spannend. Nicht nur stehen mit dem Summer Games Fest und der großen Xbox Gaming Show zwei der größten Gaming Events des Jahres bevor, auch erscheinen bei Steam einige richtig spannende Spiele. Wir sagen euch, welche ihr dabei besonders gut im Auge behalten solltet.

Highlight der Woche: The Cycle: Frontier

Genre: Multiplayer-Shooter | Entwickler: Yager | Release: 8. Juni 2022 | Preis: Free2Play

Mit The Cycle: Frontier erscheint nun endlich der langerwartete und wohl auch erste ernsthafte Konkurrent zum Hardcore Shooter Escape from Tarkov – und der ist auch noch komplett kostenlos spielbar!

Worum geht’s? Ähnlich wie Hunt: Showdown und das bereits erwähnte Tarkov gehört The Cycle: Frontier zum vergleichsweise neuen Genre der Survival-/Raid-/Extraction-Shooter – so richtig hat sich hier noch keine Genrebezeichnung durchgesetzt.

Eine typische Partie sieht jedenfalls folgendermaßen aus: Ihr landet auf einem zufälligen Ort auf einer riesigen Map, sammelt in der Welt versteckten Loot, tötet Ki-Gegner und flieht dann zurück in eure Basis.

Vorausgesetzt, euch machen andere Spieler keinen Strich durch die Rechnung. Diese können nämlich überall lauern, besonders beliebte Campingplätze sind die Extraktionspunkte. Solltet ihr das zeitlich segnen, verliert ihr nicht nur jeglichen gesammelten Loot, sondern auch eure Ausrüstung.

Nervenkitzel ist hier also garantiert. Warum The Cycle trotzdem deutlich einsteigerfreundlicher als das bockschwere Escape from Tarkov ist, lest ihr in unserer Preview:

Weitere spannende Spiele-Releases der Woche

Montag, 6. Juni 2022

The Elder Scrolls Online: High Isle: Im neuesten Add-on des Dauerbrenner-MMOs geht es erstmals in die Heimat des Volkes der Bretonen.

Mittwoch, 8. Juni 2022

Mythbusters: The Game: Spieleumsetzung der beliebten Fernsehsendung, in der ihr im Rahmen von Experimenten Dinge baut und diese dann anschließend in die Luft jagt.

My Lovely Wife: Ein wilder Genre-Mix aus Management, Dating-Sim und Alchemisten-Gameplay, in dem ihr einen trauernden Witwer spielt, der seine tote Frau von den Toten zurückbringen will.

20 Minutes Till Dawn: Eine Variante des Steam-Phänomens Vampire Survivors, bei dem ihr aber selbst schießen müsst.

Donnerstag, 9. Juni 2022

Gerücht: Battlefield 2042 – Season 1: Es ist noch nicht offiziell, aber am Donnerstag könnte die erste Season in BF 2042 starten – mit einer neuen Spezialistin, neuen Helikoptern und mehr.

Builder Simulator: Es vergeht keine Woche ohne einen neuen Simulator aus dem Hause Playway. Dieses Mal erlebt ihr den Alltag eines Bauarbeiters und stampft Schritt für Schritt Häuser aus dem Boden.

Postal: Brain Damaged: Nur wenige Wochen nach Postal 4 folgt der nächste Ableger. Hier ballert ihr in bester Serious-Sam-Manier haufenweise heranstürmende Monster über den Haufen.

Gerücht: Saints Row - Boss Factory: Angeblich soll der Charakter Editor des neuen Saints Row als eigenständige Demo veröffentlicht werden, so dass ihr eure Helden bereits für den Release im August vorbereiten könnt. GameStar-Redakteur Vali würde euch jedenfalls empfehlen, das Ding umgehend auszuprobieren:

Freitag, 10. Juni 2022

The Quarry: Der neuste Streich der Horrorexperten von Supermassive Games. Ihr bestimmt das Schicksal von neun Sommercampbetreuern, die von psychopathischen Hinterwäldlern und einem mysteriösen Monster gejagt werden.

Metal Max Xeno Reborn: Ein actionlastiges JRPG-Shooter mit Fokus auf Fahrzeugkämpfen – vom Panzer bis hin zum waffenstarrenden Schulbus ist alles dabei.

Sonntag, 12. Juni 2022

Chivalry 2: Die verrückten Multiplayer-Schlachten des Mittelalter-Battlefield landen nach einem Jahr Epic-Exklusivität nun auch endlich auf Steam.

Auf welches neue Spiel freut ihr euch diese Woche am meisten? Schreibt es uns doch in die Kommentare!