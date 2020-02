Ein neuer Trailer (siehe oben) kündigt die Early-Access-Phase von Door Kickers 2: Task Force North bei Steam an. Der Nachfolger zum Taktik-Geheimtipp von 2014 wurde bereits vor vier Jahren angekündigt - danach war es aber lange still um den Titel. Jetzt soll Door Kickers 2 im zweiten Quartal 2020 bei Steam in den Early Access starten und dort 12 bis 16 Monate bis zum finalen Release bleiben.

Door Kickers 2: Worum geht's?

Während wir im Vorgänger noch ein Spezialeinsatzkommando der Polizei gegen ein Drogenkartell ins Feld führten, gibt uns Door Kickers 2 die Kontrolle über ein militärisches Special-Ops-Team im Kampf gegen ein Terrornetzwerk im Mittleren Osten.

Die Spieler kommandieren ihren Trupp aus der Vogelperspektive durch pausierbare Echtzeit-Gefechte und geben dabei Laufwege, Blickwinkel, Bewaffnung und andere Parameter der einzelnen Soldaten vor. Wie im Vorgänger soll clevere Planung, die richtige Ausrüstung und gute Positionierung der Schlüssel zum Erfolg sein.

Neben einer Story-Kampagne bietet Door Kickers 2 Koop-Missionen und Einsätze aus einem Missionsgenerator. Wer Nachschub braucht, kann sich auch dank Steam-Workshop-Support eigene Szenarien basteln oder Fan-Kreationen herunterladen.

Acht Soldatenklassen, 20 Ausrüstungsgegenstände und Variationen wie Nachtmissionen oder Undercover-Einsätze sollen für Abwechslung sorgen.

Ein Muss für Taktik-Fans

Mit einer Review-Quote von 94 Prozent positiven Stimmen bei Steam und einem Metascore von 83 gilt Door Kickers als Geheimtipp für Fans der alten Rainbow-Six- oder SWAT-Spiele. Warum das Spiel auch uns überzeugen konnte, haben wir 2015 in unserem Indie-Spotlight zu Door Kickers erklärt.