Nach vier Jahren Entwicklung und langer Funkstille stehen Fans des Militär-Taktik-Knallers Door Kickers 2 kurz vor der Erlösung

Seit mehreren Jahren ist Door Kickers 2: Task Force North im Early Access. Nun gibt es Neuigkeiten.

Lange Zeit war es ruhig geworden um Door Kickers 2: Task Force North. Dabei wurden große Stücke auf das Echtzeit-Taktikspiel gesetzt. 2020 ging das Spiel in den Early Access.

Seitdem mauserte sich das Spiel zu einem echten Taktik-Schwergewicht. Doch seit über einem Jahr herrschte Funkstille vonseiten der Entwickler – die sich nun überraschend bei Steam zurückgemeldet haben.

Bereits vor drei Jahren haben wir in einer ausführlichen Preview über das Spiel berichtet:

Zwei Kampagnen-Modi in Arbeit

Auf Steam enthüllte Killhouse Games seine weiteren Pläne für Door Kickers 2 unter dem Titel »Aktuelle Informationen über die Fortschritte auf dem Weg zum Full Release«. Darin schreiben die Entwickler:

Vor langer Zeit haben wir beschlossen, keine kleineren Updates mehr zu veröffentlichen, sondern uns auf die Fertigstellung des Spiels als Ganzes zu konzentrieren, weil wir dachten, dass wir dafür nicht so lange brauchen würden. Wir waren der Meinung, dass eine einzige Veröffentlichung effizienter wäre als unzählige Zyklen der Entwicklung, des Testens, der Ankündigung, der Fehlerbehebung und so weiter.

Die schlechte Nachricht sei, dass im vergangenen Jahr kein Update erschienen ist. Die gute Nachricht sei, dass das Team in der Zwischenzeit an so vielen Dingen gearbeitet hat, dass sich Door Kickers 2 nach deren Veröffentlichung wie ein neues Spiel anfühlen soll.

So planen die Entwickler etwa zwei unterschiedliche Kampagnen-Typen. In »Tour of Duty« erfüllen Spielerinnen und Spieler Missionen auf zufällig generierten Karten. »Operation« dagegen bietet von Hand gebaute Karten, auf denen die Missionen miteinander verbunden und in mehrere Phasen unterteilt sind.

Außerdem kehren die Doktrin zurück, mit denen jedes Squad an den individuellen Spielstil angepasst werden kann. Zudem haben die Entwickler an neuen Karten, Gegnertypen und Ausrüstungsgegenständen gearbeitet.

Wie Door Kickers 2 aussieht, seht ihr in diesem Gameplay-Video:

1:34 Door Kickers 2 ist draußen: Dramatische Szenen im Special-Ops-Einsatz

Autoplay

Verbunden ist die Ankündigung mit einem großen Versprechen:

Unterm Strich ist die Entwicklung nicht stehen geblieben. Lasst uns noch ein bisschen weiterwerkeln und ihr werdet mit einem großartigen Spiel belohnt.

Wann die neuen Inhalte erscheinen sollen, bleibt eine offene Frage. Die Entwickler schreiben in dem Post, dass ein großer Teil bereits fertig sei. Nun ginge es darum, diesen zu optimieren, neue Stimmen aufzunehmen und das Spiel in andere Sprachen zu übersetzen.

Deshalb wolle man sich nicht auf ein konkretes Datum festlegen. Die Qualität stünde an erster Stelle, so die Entwickler. Der Release sei aber »definitiv nicht mehr weit entfernt«.