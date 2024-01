Das erfolgreichste Videospiel aller Zeiten wird tatsächlich verfilmt - nach 10 Jahren und mit zwei Mega-Stars

Minecraft ist nicht gerade für seine fesselnde Story bekannt, dem Erfolg des kultigen Klötzchen-Spiels hat dies aber trotzdem keinen Abbruch getan.

Ja, Minecraft soll tatsächlich zum Kinofilm werden. Genau genommen plant den das Filmstudio Warner Bros. schon seit knapp zehn Jahren, dabei sind auch Legendary Pictures und Vertigo involviert. Seitdem wurden fröhlich Regisseure und Drehbuchautoren durchgewechselt, seit ein paar Monaten scheint sich der Minecraft-Film nun endlich auf der Zielgeraden zu befinden.

Jason Momoa und Jack Black im Klötzchen-Fieber

Aktuell wird unter der Regie von Jared Hess (Napoleon Dynamite, Nacho Libre) auf einen Kinostart am 3. April 2025 abgezielt. Seit Mai letzten Jahres ist Jason Momoa (Aquaman, Dune, Fast & Furious 10) involviert und zum Cast stößt jetzt sogar Jack Black (Kung Fu Panda, Super Mario Bros., School of Rock).

Konkrete Details zur Handlung und den Rollen der beiden Mega-Stars lassen aktuell noch auf sich warten. Deadline will bereits in Erfahrung gebracht haben, dass Black im Minecraft-Film Steve verkörpert - also dem Protagonisten der Minecraft-Spiele.

Jack Black ist natürlich nicht nur als Schauspieler und Musiker, sondern auch als leidenschaftlicher Spiele-Fan bekannt. (Fairerweise liegt sein YouTube-Account mittlerweile schon seit ein paar Monaten brach.) Black hat es sich nicht nehmen lassen, via Instagram wenig subtil auf auf seine Rolle im Minecraft-Film hinzudeuten:

Was ihr sonst zum Minecraft-Film wissen solltet

Neben Momoa und Black sind übrigens noch Emma Myers (Wednesday), Danielle Brooks (Peacemaker) und Sebastian Eugene Hansen (Lisey’s Story) bei der Verfilmung des meistverkauften Videospiels aller Zeiten involviert: mit 300 Millionen verkauften Kopien und bis zu 140 Millionen monatlichen Spielen.

Spätestens zum Kinostart von Minecraft am 3. April 2025 dürften wir erfahren, wie genau das kultige Klötzchen-Spiel auf die große Leinwand gebannt wird. Dass Spiele-Verfilmungen verdammt erfolgreich sein könnten, zeigte erst vergangenes Jahr der fast schon unverschämt erfolgreiche Super Mario Bros. und davor auch Sonic.

Was haltet ihr davon, dass Minecraft für als Film in die Kinos kommt: Freut ihr euch auf die Verfilmung des meistverkauften Videospiels aller Zeiten oder könntet ihr guten Gewissens darauf verzichten? Was ist eurer Meinung nach die beste (und auch schlechteste) Kino- oder TV-Adaption eines Spiels? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!