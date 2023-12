»Ein großer Schritt zum Traum«: Henry Cavill jetzt offiziell Filmproduzent für Warhammer 40K

Henry Cavill ist Feuer und Flamme für Warhammer 40K. Mit der geplanten Verfilmung von Amazon geht es jetzt endlich voran. Bildquelle: Netflix

Endlich gibt es ein neues Lebenszeichen von der geplanten Verfilmung Warhammer 40K, für die Henry Cavill nicht nur vor der Kamera stehen will. Das Projekt wurde vor circa einem Jahr angekündigt, doch seitdem ist es still darum geworden.

Jetzt melden sich mit Game Workshop die Rechteinhaber und Produzenten der Adaption von Warhammer 40K in einem Blogpost zurück und berichten, dass ihnen ein wichtiger Schritt nach vorne gelungen ist. Demzufolge konnte man sich mit Amazon auf einen Vertrag einigen, womit der Grundstein für ein ganzes Universum an Warhammer-Programmen gelegt ist.

Soll heißen: Warhammer 40K könnte nicht nur eine TV-Serie bei Amazon werden, ein Film wird aktuell ebenfalls nicht ausgeschlossen. Tatsächlich zeigen sich die Verantwortlichen bei Game Workshop optimistisch, nein, sogar enthusiastisch, einen Film und eine TV-Serie gleichzeitig ins Rennen zu schicken.

Was hat Henry Cavill jetzt mit Warhammer 40K zu tun?

Bei dem weiteren Entwicklungsprozess wird übrigens auch Henry Cavill eine wichtige Rolle übernehmen. Der Schauspieler aus Produktionen wie The Witcher, Man of Steel oder Mission: Impossible - Fallout ist ein bekennender Fan von Warhammer 40K und unter Fans als Tabletop-Liebhaber berüchtigt.

Für die geplante(n) Verfilmung(en) ist Cavill nun als ausführender Produzent an Bord und damit stark am kreativen Schaffensprozess beteiligt.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum YouTube-Inhalt

Ein bisschen Geduld ist weiterhin gefragt

Wann genau es jetzt womit zu Warhammer 40K weitergeht, bleibt aktuell allerdings noch offen. Fans müssen sich also weiter in Geduld üben, bis ein konkreter Release-Termin für einen Film oder eine TV-Serie von und mit Henry Cavill aufschlägt.

Das betonen übrigens auch Game Workshop in ihrem Blogpost. Dass es schon mal zwei bis drei Jahre dauern kann, bis eine Kino- oder TV-Produktion in die Gänge kommt, ist für die Branche mehr als üblich. Dank der vertraglichen Vereinbarung mit Amazon zeigen sich die Verantwortlich aber zuversichtlich, jetzt so richtig loslegen zu können und stellen für die kommenden Monate weitere Updates und Infohappen in Aussicht.

Wir können euch aktuell nur sagen, dass wir ein Elite-Team an Autoren versammelt haben, die sich allesamt für ihre Liebe zu Warhammer auszeichnen und dabei helfen werden, das Setting und die Charaktere, die ihr so sehr liebt, auf den Bildschirm zu bringen. Diese illustre Truppe wird von Henry Cavill angeführt, der als Executive Producer in den Startlöchern steht und seinen Stift, sein Schwert und/oder seinen Speer mit sich bringt.

Schon 2021 hatte Henry Cavill im Gespräch mit IGN verraten, dass die Verfilmung für ihn eine einmalige Gelegenheit und ein Herzensprojekt darstellt. Sollte das Unterfangen von Erfolg gekrönt sein, würde damit ein lebenslanger Traum in Erfüllung gehen .

Unter Rollenspiel- und auch Videospiel-Fans hatte sich Henry Cavill über die letzten Jahre hinweg einen Namen gemacht. Nicht nur dank seiner Rolle als Geralt von Riva in der Netflix-Serie The Witcher, sondern seiner großen Leidenschaft für RPGs, PC und Tabletop-Gaming. Mehr dazu erfahrt ihr unter den folgenden Links:

Was für Hoffnungen und Erwartungen habt ihr an die geplante(n) Verfilmung(en) von Warhammer 40K mit Henry Cavill? Zu welchen eurer liebsten Spiele würdet ihr gerne einen Film oder eine TV-Serie sehen und mit welchem Darsteller in der Hauptrolle? Lasst es uns in den Kommentaren wissen - wir sind auf eure Meinung gespannt!