Nach Hühner und Feuerwerk im Kino: Der Minecraft-Film lässt dem TikTok-Chaos in speziellen Vorstellungen freien Lauf

Warner Bros. nutzt den TikTok-Trend für eine neue Vermarktungsstrategie. Bildquelle: Warner Bros.

Wer beim Minecraft-Film ein entspanntes Kinoerlebnis erwartet, der hat die Rechnung wohl ohne den viralen TikTok-Trend gemacht.

Der ging sogar so weit, dass echte Hühner und Feuerwerkskörper in Vorstellungen geschmuggelt wurden. Warner Bros. scheint diesen Hype jetzt mit offenen Armen zu empfangen.

Ein spezielles Kinoerlebnis

Falls ihr es noch nicht mitbekommen habt: Ein Minecraft Film ist ein voller Erfolg für Warner Bros. und ein gewisser TikTok-Trend ist daran wohl nicht ganz unschuldig.

Dabei werden verschiedene Dialogzeilen mitgeschrien, es wird Popcorn durch die Gegend geschleudert und in ganz extremen Fällen erwartet euch plötzlich eine Lichtershow oder ein lebendiges Huhn. Mindestens die letzten zwei Punkte sind aber äußerst bedenklich.

Jetzt springt Warner Bros. auf den Zug auf und bietet am 2. Mai 2025 die sogenannte »Block Party Edition« an. Demnach werden Fans in Nordamerika und ausgewählten internationalen Kinos zu speziellen Kinovorstellungen eingeladen (via The Hollywood Reporter). In der offiziellen Ankündigung heißt es:

Warner Bros. Pictures und Legendary Pictures laden Fans wieder ins Kino ein, um gemeinsam Einen Minecraft Film auf eine ganz neue Art zu erleben! Ihr kennt die Momente. Ihr kennt die Zeilen. Ihr liebt die Songs! Jetzt ist es an der Zeit, loszulassen, laut zu lachen und die Texte mitzuschmettern.

Warner Bros. möchte die Vorstellungen aber wohl eher im geregelten Maße abhalten und beschränkt sich lediglich auf interaktive Momente. Demnach bleibt nur zu hoffen, dass Fans die Hühner im Stall lassen und das Feuerwerk fürs nächste Silvester aufheben.

Was sagen eigentlich Hauptdarsteller Jack Black und Regisseur Jared Hess zu dem TikTok-Chaos? Während Black die Fans Mitte April 2025 dazu aufforderte, das Popcorn in den Tüten zu lassen (via Variety) und sich zu benehmen, fand Hess die ganze Sache witzig.

2:28 Ein Minecraft Film: Im neuen Trailer erobern süße Pandas die Herzen der Fans

Autoplay

Der Erfolg des Minecraft-Films

Seit mehr als drei Wochen (Release: 2. April 2025) machen Jack Black und Jason Momoa in Ein Minecraft Film schon die großen Leinwände unsicher.

Aktuell liegt der Blockbuster bei einem Umsatz von 815,9 Millionen US-Dollar und das bei einem geschätzten Budget von 150 Millionen Dollar (via Box Office Mojo).

Der Minecraft-Film verzeichnet dabei bereits das beste Startwochenende von allen bisherigen Videospiel-Adaptionen mit 162,7 Millionen US-Dollar. Damit schlägt er sogar den Super-Mario-Film, der in den ersten drei Tagen etwa 146,3 Millionen Dollar eingespielt hat.

Mario behält übrigens weiterhin den Titel als erfolgreichste Videospielverfilmung - mit 1,36 Milliarden US-Dollar (via Box Office Mojo). Ob der Minecraft-Film sich auch hier bald auf den Thron setzt, bleibt abzuwarten.

Falls euch interessiert, wie sich der Minecraft-Film im Vergleich zu Sonic the Hedgehog 3 oder Uncharted mit Tom Holland schlägt, dann schaut doch in dem obigen Kasten vorbei. Dort findet ihr ebenfalls noch eine genauere Erklärung zum TikTok-Trend und welche unglaublichen Ausmaße dieser in den letzten Wochen angenommen hat.