Amazon Prime Video: Alle neuen Filme und Serien im Mai 2025 – mit einer der erfolgreichsten Videospielverfilmungen

Ein neuer Monat bedeutet neue Inhalte auf Amazon Prime Video. Im Mai 2025 könnt ihr euch unter anderem über zahlreiche Superhelden-Filme sowie eine überraschend erfolgreiche Videospielverfilmung freuen. Welche weiteren neuen Filme und Serien im neuen Monat noch auf euch warten, erfahrt ihr in diesem Artikel. Die Neuzugänge des letzten Monats findet ihr in unserer Übersicht vom April.

Highlight im Mai 2025: Five Nights at Freddy's

Genre : Horror

: Horror Regisseur : Emma Tammi

: Emma Tammi Cast : Josh Hutcherson, Piper Rubio und Elizabeth Lail

: Josh Hutcherson, Piper Rubio und Elizabeth Lail Erstveröffentlichung : Oktober 2023

: Oktober 2023 Auf Amazon Prime Video ab: 5. Mai 2025

Five Nights at Freddy's basiert auf dem gleichnamigen Horrorspiel und erzählt die Geschichte des Nachtwächters Mike Schmidt (Josh Hutcherson), der seine neue Stelle als Nachtwächter bei Freddy Fazbear's Pizza antritt. Der vermeintlich entspannte Job entpuppt sich jedoch als albtraumhafter Horrortrip, denn nach Mitternacht erwachen animatronische Tiermaskottchen, die jeden töten, zum Leben.

Bezüglicher der Qualität des Films streiten sich Kritiker und Zuschauer. Während erstere den ungewöhnlichen Horrorfilm auf Rotten Tomatoes mit 32 Prozent positiven Bewertungen nahezu abstraften, vergaben die Fans beachtliche 86 Prozent.

Der Erfolg zeigt hier, auf wen es schließlich ankommt. Mit einem Einspielergebnis von 291 Mio. US-Dollar bei einem Budget von gerade mal 20 Mio. US-Dollar platziert sich Five Nights at Freddy's auf Rang 15 der erfolgreichsten Spielverfilmungen aller Zeiten. Den geringen Produktionskosten sei Dank erreichte er in puncto Kapitalrendite sogar die Spitzenplatzierung.

Five Nights at Freddy's erscheint am 5. Mai 2025 bei Amazon Prime Video.

Neue Filme bei Prime Video im Mai 2025

2:14 Late Night with the Devil: Zum viel-gehypten Horrorfilm gibt's jetzt einen deutschen Trailer

Neue Serien bei Prime Video im Mai 2025

Nach dem gigantischen Erfolg von Five Nights at Freddy's wurde unmittelbar eine Fortsetzung des Horror-Hits in Gang gesetzt. Five Nights at Freddy's 2 erscheint am 5. Dezember 2025 im Kino. Der erste Teil hatte sicherlich einen kleinen Vorteil, da er kurz vor Halloween erschien und so die perfekte Grusel-Stimmung ausnutzen konnte. Trotzdem ist davon auszugehen, dass die Fortsetzung an den Erfolg anknüpfen kann.