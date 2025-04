»Verstörend« - Nach einer Kinovorstellung des Minecraft-Films kam es jetzt zu einer Messerstecherei

Der Minecraft-Film bleibt weiterhin im Gespräch, jedoch aus den falschen Gründen.

Ein Minecraft Film legte einen Traumstart an der Kinokasse hin und auch die Kritikerstimmen fielen weniger schlimm aus, als im Vorfeld zu befürchten war. Doch das war es auch schon mit positiven Meldungen rund um die Spieleverfilmung.

Was folgte, war ein außer Kontrolle geratender TikTok-Trend, der vielen Kinogängern den Spaß vermieste. In den extremsten Ausprägungen des Hypes kam es zu tragischer Tierquälerei mitten im Kinosaal und einer ganzen Reihe an Polizeieinsätzen.

Jetzt ein neuer trauriger Höhepunkt: Aufgrund einer Auseinandersetzung während der Vorstellung kam es in den USA zu einer Messerstecherei, bei der zwei Personen verletzt wurden.

Erst Ruhestörung, dann Körperverletzung

Der Vorfall ereignete sich in der Stadt Warwick im US-Bundesstaat Rhode Island. Laut dem Polizeibericht (via ABC6) seien vier Jugendliche während der Vorstellung des Minecraft-Films von drei Erwachsenen aufgefordert worden ruhig zu sein.

Die Teenager sollen im Anschluss den Erwachsenen bis auf den Parkplatz vor dem Kino gefolgt sein und sie mit Messern attackiert haben. Dabei wurden zwei Personen verletzt, jedoch nicht lebensgefährlich.

Die Polizei hat die vier Jugendlichen in Gewahrsam genommen. Sie werden bald einem Richter vorgeführt und sehen einer Verurteilung gemäß dem Jugendstrafrecht entgegen.

Das ist verstörend

Das obige Zitat stammt von Kelly Smith, einer Einwohnerin der Stadt Providence im US-Bundesstaat Rhode Island, nicht weit von Warwick entfernt. Und auch andere Menschen in der Umgebung äußern sich schockiert über die Tat.

So auch Marilyn Wade, die den Tumult als Anwohnerin aus nächster Nähe mitbekommen hat:

Hier draußen gab es ein Handgemenge, ich wusste nicht genau, worum es ging. Ein ganzer Haufen Leute versammelte sich umeinander und es sah nicht nach einer angenehmen Szene aus. […] Das hier ist eine sehr schöne Gegend und ich gehe oft in dieses Einkaufszentrum und ins Kino und kenne viele der Leute dort.

Ein Minecraft Film ist also eine Erfolgsgeschichte mit zwei Gesichtern. Auf der einen Seite wird der Film dank eines Einspielergebnisses von über 660 Millionen US-Dollar auch auf lange Sicht als Erfolg gelten. Andererseits dürfte das Werk von Regisseur Jared Hess auch für immer mit den geschmacklosen und wie in diesem Fall sogar gefährlichen Zwischenfällen in Verbindung gebracht werden.