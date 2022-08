Minecraft: So detailliert kennen wir Hogwarts bisher nur aus den Filmen

Das Schöne an Videospielen ist, dass wir immer wieder in die unterschiedlichsten Welten eintauchen und unserer Kreativität freien Lauf lassen können. Ihr habt zum elften Geburtstag keine Einladung nach Hogwarts bekommen? Kein Problem! Die Schule für Hexerei und Zauberei könnt ihr euch ja in Sandbox-Spielen wie Minecraft ganz einfach selbst nachbauen.

Das hat sich wohl auch Reddit-User ducky_67 gedacht und begeistert nun nach vielen Jahren Arbeit das Internet mit einem Rundflug-Video durch sein Mammutwerk. So detailliert und umfangreich haben wir die Zaubererschule noch in keinem anderen Videospiel erlebt!

Was gibt es im Video zu sehen?

Die bessere Frage wäre wohl: Was gibt es im Video nicht zu sehen? Denn der Minecraft-Spieler scheint wirklich an alles gedacht haben. Wir sehen nicht nur die Ländereien von Hogwarts, die beeindruckenden Fassaden, den Innenhof der Schule und sogar den schicksalhaften Astronomieturm.

Wir bekommen auch einen Einblick in die Große Halle, Klassenzimmer, Gemeinschaftsräume, das Badezimmer der Vertrauensschüler, den Krankenflügel - kurze Luft-Hol-Pause - das verrückte Treppenhaus, die Bibliothek (inklusive Verbotener Abteilung), das Quidditchfeld, Hagrid’s Hütte, und und und …

In einem Kommentar unter seinem Post verrät der Ersteller: »Das Äußere des Schlosses orientiert sich an der Version im 6. Film, aber einige Elemente stammen aus den anderen Teilen.«

Ach, was kauen wir euch eigentlich die Ohren ab? Lehnt euch zurück und genießt den Rundflug doch einfach selbst:

6 Jahre Arbeit und noch kein Ende in Sicht

Das Unglaubliche: Der Minecraft-Spieler und Reddit-User ducky_67 schraubt ganz alleine an dem Projekt - und das schon über sechs Jahre lang. Und er ist noch lange nicht fertig. Wie er in den Kommentaren zu seinem Video verrät, werkelt er bereits an anderen Gebieten, die bei seinem Rundflug noch nicht zu sehen waren. Darunter etwa an der Kammer des Schreckens, dem Büro des Schulleiters oder dem kleinen Bahnhof in Hogsmead, wo die Schülerinnen und Schüler vom Hogwarts-Express abgesetzt werden.

Viele der Strukturen, die wir im Video begutachten können, wurden zudem mehrfach gebaut, weil der Minecraft-Virtuose mit den ersten Ergebnissen nicht zufrieden war.

Weiter arbeiten möchte er außerdem noch an der Atmosphäre des Ganzen. Dafür soll noch mit unterschiedlichen Shadern und Texturen experimentiert werden, um die Klötzchenwelt auch mit der passenden magischen Stimmung zu füllen.

Falls auch ihr etwas Hogwarts-Luft in Minecraft schnuppern wollt, haben wir eine gute und eine schlechte Nachricht für euch: Das beeindruckende Bauwerk möchte Reddit-User ducky_67 zum Download anbieten! Allerdings erst, wenn es komplett fertig ist. Hoffen wir, dass es nicht nochmal ganze sechs Jahre dauert!

Hat euch jetzt auch der kreative Geist gepackt? Dann schaut doch gerne in dem oben verlinkten Guide vorbei, wo wir euch die besten Tutorials für den Häuserbau zusammengestellt haben. Ja, das ist zwar noch kein detailgetreues Hogwarts-Schloss, aber jeder fängt mal klein an!