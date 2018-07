Das zweite Teil des Aquatic-Updates für Minecraft ist ab sofort verfügbar und erweitert das Klötzchenabenteuer unter anderem um neue Crafting-Optionen. Aus zwei Meeresschildkröten und Menschenhaar von eurem Rücken könnt ihr ein Floß bauen ... Okay, das ist natürlich nur eine wilde Piratengeschichte, doch jede wie gute Lüge hat sie einen wahren Kern: Mit dem neuen Patch kommen tatsächlich Meeresschildkröten als neue Tiere ins Spiel. Aufs Rückenhaar müsst ihr dagegen verzichten.

Nicht jedes Wesen, das seit Neustem in den Fluten lauert, ist so friedlich. The Drowned, die Ertrunkenen, sind fiese Untersee-Zombies, die am Tag auch an Land kommen. Gleichermaßen können »herkömmliche« Untote nun auch am Meeresboden umher wandern. Es lauert also so manche Gefahr auf euch, wenn ihr abtaucht, um zwischen den Korallen und Schiffswracks auf Schatzsuche zu gehen und vielleicht einen legendären Dreizack zu finden.

Minecraft Windows 10 Edition - Screenshots ansehen

Spaß ohne Gewalt: Die besten Spiele für Kinder im Video

Das Update Aquatic erscheint zunächst für die sogenannte Bedrock Edition von Minecraft. Das sind die Versionen für Windows 10, Xbox One, Nintendo Switch, VR und Smartphones. Die ursprüngliche PC-Version, die Java Edition, erhält den Patch mit Version 1.13 voraussichtlich am 18. Juli 2018.

Auf Seite 2 dieser News findet ihr die komplette Liste mit neuen Features und Änderungen, die mit dem zweiten Teil des Updates ins Spiel gekommen ist. Sie liegt bislang nur auf Englisch vor. Im Trailer seht ihr außerdem, was euch unter Wasser erwartet.