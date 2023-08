In Minecraft wird die Suche nach Diamanten bald einfacher

Der neue Minecraft Snapshot ist ab sofort in der Java-Edition von Minecraft verfügbar und bringt einige spannende Änderungen mit sich. Unter anderem gibt es Änderungen zu Diamantvorkommen, wandernden Händlern, Bibliothekaren und vielem mehr.

Wir haben euch alle wichtigen Neuerungen zusammengefasst und erklären, wie ihr den Snapshot installiert.

Was ist ein Snapshot? Wie der Name Schnappschuss schon vermuten lässt, handelt es sich hierbei um einen Ausschnitt einer unfertigen Version eines kommenden Minecraft-Updates. Durch den Snapshot könnt ihr neue Änderungen schon sehr früh ausprobieren. Durch das frühe Entwicklungsstadium können aber noch Bugs auftreten, oder Änderungen in der finalen Version vorgenommen werden.

Mehr Diamanten, aber nicht weniger Arbeit

Diamanten gehören zu den wichtigsten Materialien im Spiel und liegen leider nicht einfach so irgendwo auf der Straße herum. Der Abbau ist oft mühselig und ihr müsst tief in die Erde. Alte Minecraft-Hasen bauen Diamanten meistens nicht auf der untersten Ebene ab, sondern ein paar Stufen darüber, um so den tückischen Lavaseen aus dem Weg zu gehen.

Das könnte sich jetzt ändern. So heißt es auf der offiziellen Minecraft-Website zum Snapshot:

In diesem Schnappschuss haben wir die Menge des Diamantenerzes in den tiefsten Teilen der Welt erhöht. Unser Ziel ist es, den Abbau von Diamanten in den Tiefenschichten noch lohnender zu machen. Minecraft

Weniger Zufall, mehr Geld

Das Wichtigste vorweg: Die nächsten beiden Änderungen müsst ihr erst aktiv anschalten und eine neue Welt aufmachen. Dazu geht ihr ins Experiment-Menü, wenn ihr die neue Welt erstellt.

Die zweite große Neuerung aus dem Snapshot sind die Änderungen im Handel mit NPCs. So verkaufen Bibliothekare nun nicht mehr zufällige Verzauberungen, sondern bieten je nach ihrem Biom und Level andere Dinge an. So könnt ihr beispielsweise bestimmte Bücher nur bei Meister-Bibliothekaren kaufen.

So sieht die neue Verteilung aus:

Im Dschungel und im Sumpf müsst ihr erst ein Dorf bauen, ehe ihr handeln könnt.

Das heißt: Um alle Verzauberungen zu erhalten, müsst ihr alle sieben Biome besuchen und mit den Bewohnern handeln. Allerdings gibt es einige Verzauberungen, die ihr nicht bei Händlern bekommt. Wo die zu finden sind, müsst ihr selbst herausfinden.

Wenn ihr euch nach dem Lesen des letzten Satzes denkt Och nöö , dann haben wir noch eine gute Nachricht für euch: Wandernde Händler werden günstiger! Zusätzlich führen sie nun auch mehr und neue Items mit sich.

Alle weiteren Änderungen und Patch Notes findet ihr auf Seite 2.

So installiert ihr den Snapshot

Die Installation des neuen Snapshots ist denkbar einfach: Öffnet euren Minecraft Launcher, klickt auf das Installations-Menü und aktiviert dort die Snapshots.

Macht vor dem Testen bitte eine Sicherheitskopie eurer bestehenden Welt(en) in einem eigenen Ordner, da die Snapshots eure bestehenden Welten kaputtmachen können.