Kommt Minecraft als Strategiespiel? Wir ordnen den Leak ein

Kreativbaukasten, Survivalspiel, Communityplattform: Minecraft bedient von Haus aus viele Geschmäcker. Mit Minecraft: Dungeons erschien sogar ein Action-Rollenspiel, das eine ganz andere Richtung einschlug.

Jetzt berichtet der ehemalige Journalist von Giant Bomb, Jeff Gerstmann, von einem sich angeblich in Entwicklung befindlichen Minecraft-Strategiespiel. Wir geben den Leak wieder und klären, für wie wahrscheinlich wir die Infos halten.

Was der Leaker behauptet

Gerstmann erklärt in seinem Podcast auf Twitch, er habe Bilder von einem namentlich nicht näher genannten Echtzeit-Strategiespiel im Minecraft-Universum gesehen. Die hätten aber nicht ganz klar erkennen lassen, wie genau das Spiel funktioniert. Er beschreibt es wie folgt:

Spieler sollen eine Art Steve (die bekannte Standard-Spielfigur) in der Schulterperspektive steuern, der Einheiten kommandiert und gegen Piglins und ähnliche Mobs kämpft.

Das Spiel soll Cutscenes und eine Story beinhalten.

Gerstmann behauptet weiter, dass einige Elemente des Echtzeit-Strategiespiels noch nicht fertigentwickelt gewirkt haben sollen. Der Leaker spekuliert, dass das Minecraft-RTS dennoch weit genug vorangeschritten sein könnte, um eine baldige Ankündigung zu rechtfertigen.

Bei diesen Infos handelt es sich natürlich nicht um offizielle Informationen. Behaltet das also im Hinterkopf, bevor ihr aus Vorfreude schon ganz kantig werdet.

Wenn ihr eckig werden wollt, legen wir euch unser taufrisches Exklusivinterview ans Herz, in dem die Entwickler über ihre großen Pläne für die Zukunft von Minecraft sprechen:

Wie wahrscheinlich ist das?

Minecraft gilt als eines der erfolgreichsten Computerspiele aller Zeiten, sowohl was Verkäufe als auch aktive Spielerzahlen betrifft. Daher wäre es grundsätzlich alles andere als verwunderlich, wenn Microsoft das riesige Zugpferd vor neue Wägen spannen wollte.

Minecraft: Dungeons stellt das wohl prominenteste Beispiel für die Bemühung dar, neue Genres mit dem großen Namen zu erschließen. Und das brachte ein annehmbares Action-Rollenspiel hervor, wie unser Test zeigt:

Ähnliches versuchte Microsoft mit Minecraft Earth, das die virtuellen Klötzchen in die augmentierte Realität verlagerte, aber im Juni 2021 eingestellt wurde. Der Name allein scheint also kein Erfolgsgarant zu sein.

Aber er kann helfen, immerhin versammelt Minecraft eine gigantische Community hinter sich. Entsprechend wäre es gut denkbar, dass Microsoft auch das Strategiespielgenre mit Minecraft erobern will. Ob sich der Leak als wahr erweist, müssen wir aber abwarten.