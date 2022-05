Minecraft-Fan baut berühmtes Gemälde zu einer ganzen Stadt aus

Kaum ein Computerspiel beflügelt die Kreativität wie Minecraft, das zeigt sich hier auf beeindruckende Weise. Ein Spieler mit viel Talent erschuf mal eben das berühmte Van-Gogh-Gemälde Sternennacht in der Klötzchen-Sandbox.

Aber nicht platt mit Ölfarben auf einer Leinwand, wie es der Meister selbst bevorzugte ... sondern komplett mit drei Dimensionen in Minecraft, wodurch eine milde surreal wirkende Stadtszene entstand, die man so nicht alle Tage sieht.

Sternennacht in Minecraft

Ihr seht den spektakulären Bau auf Reddit, wo der Nutzer ChrisDaCow einen Rundflug um sein Kunstwerk anbietet. Der Beitrag konnte binnen eines Tages über 50.000 Hochwählis verbuchen:

Betrachter zeigen sich begeistert von der mühevoll gestalteten Replika des klassischen Gemäldes aus dem Jahr 1889. Sternennacht gilt das als eine der wichtigsten Arbeiten des niederländischen Künstlers Vincent Van Gogh – und als eines der bekanntesten Werke europäischer Kunst.

ChrisDaCow baute eine kleine Stadt, wie sie auch auf Van Goghs Original im Museum of Modern Art of New York zu sehen ist. Auch die typischen Wirbel und natürlich die namensgebenden Sterne sind klar wiederzuerkennen.

Ein großes Projekt

Van Goghs Opus Magnum schüttelt sich auch ein talentierter Minecraft-Erbauer nicht einfach nebenbei aus dem Ärmel. In einem fast neunminütigen YouTube-Video gewährt ChrisDaCow einen detaillierten Einblick in den komplizierten Entstehungsprozess seiner 3D-Replika.

Ihr seid selbst Minecraft-Bauexperten? Schickt uns Screenshots eurer größten Kreationen oder beeindruckenden Projekte an brief@gamestar.de und lasst gerne eure Usernamen da.