»Man macht einfach weiter« - Selbst eine Verletzung beim Dreh von Mission Impossible 2 hielt Tom Cruise nicht auf

Selbst diese Felswände halten Tom Cruise nicht davon ab, seine Stunts so gut wie möglich zu machen. Bildquelle: Paramount Pictures

Seit nunmehr 40 Jahren springt Tom Cruise regelmäßig aus Flugzeugen, klettert Felswände hoch und läuft auf die Kamera zu, während hinter ihm ein riesiger Truck explodiert. Ihr wisst schon, was ein Action-Held eben so macht.

Doch auch Tom Cruise ist nicht unverwundbar - im Gegenteil. Im Laufe seiner Karriere erlitt er einige Verletzungen. Das hält den Schauspieler aber nicht davon ab, seinen Job zu machen.

In einem Interview erinnert sich der 62-jährige Darsteller jetzt an eine dieser schmerzhaften Situationen zurück.

Zu Beginn von Mission Impossible 2 klettert Protagonist Ethan Hunt (Tom Cruise) ungesichert eine Felswand hinauf. Cruise gibt in einem neuen Interview preis, dass er während der Szene tatsächlich bereits mit einer Verletzung kämpfte (via Empire).

Was die Leute nicht wissen, ist, dass es einen Abschnitt gibt, in dem ich [an der Felswand] von oben nach unten springe, aber mein Fuß war gebrochen. Und ich habe es nie jemandem gegenüber erwähnt. […] Was soll das bringen? Man macht einfach weiter. Ich bin also gesprungen, und mein Fuß war nicht in Ordnung.