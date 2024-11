Mission: Impossible mit 80? Tom Cruise will seine beste Action-Reihe noch lange nicht begraben

Tom Cruise denkt mit 62 Jahren gar nicht daran, Mission: Impossible zu beenden. Bildquelle: Paramount Pictures

Mission: Impossible 8 wird offenbar richtig teuer. Einem neuen Bericht zufolge soll der nächste (und eigentlich letzte) Teil der 28 Jahre alten Actionfilmreihe sagenhafte 400 Millionen US-Dollar kosten.

Definitiv kein Pappenstiel, vor allem, nachdem der direkte Vorgänger Dead Reckoning an den Kinokassen eine Bruchlandung hinlegte - trotz hervorragender Kritiken.

Und ja, ihr habt richtig gelesen: Teil 8 soll der letzte Mission: Impossible werden - zumindest, wenn es nach dem Filmstudio Paramount geht. Das überrascht nicht unbedingt, denn in den vergangenen Jahren wurde immer wieder darum gemunkelt, dass sich Tom Cruise von der Reihe verabschiedet und möglicherweise einer neuen Generation die Bühne überlässt.

2:27 Mission: Impossible - Dead Reckoning: Im offiziellen Trailer ist die ganze Welt in tödlicher Gefahr

Autoplay

400 Millionen US-Dollar für Mission: Impossible 8

Dass Dead Reckoning so böse gefloppt ist, dass man sogar nachträglich den Titel veränderte, dürfte bei Paramounts Plänen ebenfalls eine Rolle spielen. Ebenso, dass der achte Film jetzt so hohe Produktionskosten mit sich bringt.

Warum Mission: Impossible 8 so teuer wird? Dafür nennt der entsprechende Bericht von The Hollywood Reporter zwei Gründe. Zum einen werden die neuen Teile der Action-Reihe immer aufwändiger und spektakulärer. Tom Cruise will sich mit seinen waghalsigen Stunts jedes Mal aufs Neue übertreffen und das spiegelt sich auch im Budget wider.

Außerdem wurde die Produktion ebenso durch den großen Hollywood-Streik von 2023 ausgebremst: Weil sich Film- und TV-Studios monatelang weigerten, Drehbuchautoren und Schauspielern bessere Arbeitsbedingungen und fairere Löhne zu gewähren. Das soll zum Beispiel auch bei Gladiator 2 zu einem explodierten Budget geführt haben.

Mission: Impossible ... bis in die 80er von Tom Cruise!

Doch während Paramount Mission: Impossible beenden will, denkt Tom Cruise aktuell gar nicht mehr ans Aufhören. THR zufolge will der heute 62-jährige Schauspieler definitiv weitermachen. Mit der M:I-Reihe will sich Cruise demnach sogar noch weiter austoben, bis er 80 Jahre alt ist.

Muss dabei sonst noch wer an diese Szene aus Deadpool & Wolverine denken?

Mission: Impossible 8 startet am 22. Mai 2025 in den deutschen Kinos. Ursprünglich hörte der Film auf den Titel Dead Reckoning - Teil 2. Doch weil der direkte Vorgänger an den Kinokassen floppte, verabschiedete sich Paramount von dem Zweiteiler-Format. Aktuell ist noch nicht bekannt, wie der kommende M:I heißen wird.